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Четвертый футболист Партизани может переехать в Украину этой зимой
Решили раскупить всю команду
Фото - Christian Mba (Facebook)
Нигерийский нападающий команды из Тираны Кристиан Мба близок к переходу в харьковский "Металлист 1925". "Партизани" приобрели форварда в январе 2023 года из "Трепчи 89" (Косово) за 100 тысяч евро. С тех пор он провел в коллективе 74 матча и забил 16 голов.
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Отмечается, что украинский коллектив искал нападающего именно на этом рынке. Его текущая стоимость оценивается в 245 000 евро.
Напомним, что "Партизани" во время текущей зимней паузы продали в украинские клубы форварда Теди Цару ("Александрия") и полузащитника Аринальдо Ррапая ("Колос"), также ожидается подтверждение соглашения о трансфере игрока обороны Анди Хадроя в "Полесье".
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