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Тренер Миная прокомментировал ситуацию с возможным уходом 15 игроков
Команда выйдет из отпуска в середине февраля
fcminaj.com
Как уже сообщалось, "Минай" этой зимой может потерять до 15 футболистов. Главный тренер закарпатского клуба Желько Любенович прокомментировал эту ситуацию.
"Честно говоря, не знаю, что меня ждет в феврале. Поэтому даже не представляю, как это комментировать. Могу лишь сказать, что пока не знаю, как работать на таком уровне.
Впрочем, придется, ведь контракт есть контракт. Хотя говорить что-то конкретное пока рано, ведь до начала тренировочного сбора "Миная" остается полтора месяца", - сказал Любенович для Sport.ua.
Отмечается, что после отпуска начало работы закарпатской команды в новом году намечено на 17 февраля.
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