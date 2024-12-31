Тренер Миная прокомментировал ситуацию с возможным уходом 15 игроков

Как уже сообщалось, "Минай" этой зимой может потерять до 15 футболистов. Главный тренер закарпатского клуба Желько Любенович прокомментировал эту ситуацию.

"Честно говоря, не знаю, что меня ждет в феврале. Поэтому даже не представляю, как это комментировать. Могу лишь сказать, что пока не знаю, как работать на таком уровне.

Впрочем, придется, ведь контракт есть контракт. Хотя говорить что-то конкретное пока рано, ведь до начала тренировочного сбора "Миная" остается полтора месяца", - сказал Любенович для Sport.ua.