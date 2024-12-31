  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Тренер Миная прокомментировал ситуацию с возможным уходом 15 игроков
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Миная прокомментировал ситуацию с возможным уходом 15 игроков

Первая лига

Команда выйдет из отпуска в середине февраля

Тренер Миная прокомментировал ситуацию с возможным уходом 15 игроков

fcminaj.com

Новина українською

Как уже сообщалось, "Минай" этой зимой может потерять до 15 футболистов. Главный тренер закарпатского клуба Желько Любенович прокомментировал эту ситуацию.

"Честно говоря, не знаю, что меня ждет в феврале. Поэтому даже не представляю, как это комментировать. Могу лишь сказать, что пока не знаю, как работать на таком уровне.

Впрочем, придется, ведь контракт есть контракт. Хотя говорить что-то конкретное пока рано, ведь до начала тренировочного сбора "Миная" остается полтора месяца", - сказал Любенович для Sport.ua.

Отмечается, что после отпуска начало работы закарпатской команды в новом году намечено на 17 февраля.

По теме
yellow-arrow
Четвертый футболист Партизани может переехать в Украину этой зимой
yellow-arrow
Один из лидеров Первой лиги продлил контракт со своим лучшим бомбардиром
yellow-arrow
Лидер Первой лиги завершил сотрудничество с двумя игроками
Желько Любенович ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости