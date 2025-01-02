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Два игрока Прикарпатья покинули клуб

Первая лига

Первые кадровые изменения

Два игрока Прикарпатья покинули клуб

Фото: ФК Прикарпаття

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В составе "Прикарпатья" произошли первые кадровые изменения. Команду покинули полузащитники Артем Семка и Павел Замуренко.

У Семки в конце 2024 года завершился срок действия контракта, а договор Замуренко был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Таким образом, оба футболиста получили статус свободных агентов.

26-летний полузащитник Артем Семка защищал "зелено-желтые" цвета с июля 2023-го года. За это время фланговый хавбек сыграл 32 матча и сумел отличиться одним забитым мячом.

26-летний Павел Замуренко присоединился к "Прикарпатью" летом 2024-го. В футболке ивано-франковской команды левый полузащитник сыграл всего 7 матчей в Первой лиге и Кубке Украины, проведя на футбольном поле 301 минуту.

Напомним, по итогам осенней части сезона "Прикарпатье" заняло 7-е место в группе А Первой лиги. Весной команды сыграет в Группе Выбывания

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Источник:
ФК Прикарпаття
Опубликовал: Алина Ерофеева
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