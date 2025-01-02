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Один из лидеров Первой лиги работает над подписанием перспективного бразильца
Металлист 1925 работает над усилением
фото из свободных источников
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Как сообщает ТаТоТаке, харьковский клуб работает над подписанием бразильского хавбека Педру Артура.
22-летний футболист с неплохой скоростью и хорошим дриблингом начинал профессиональную карьеру в молодежной команде "Фламенго" (U20), а в 2024 году выступал за "Конкордию".
Две основные позиции Педру Артура - десятка и инвертированный левый вингер. В его резюме есть выступления за сборную Бразилии (U16) - 3 матча, 2 гола.
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