Один из лидеров Первой лиги работает над подписанием перспективного бразильца

" Металлист 1925 " планирует усилить среднюю линию за счет легионера.

Как сообщает ТаТоТаке, харьковский клуб работает над подписанием бразильского хавбека Педру Артура.

22-летний футболист с неплохой скоростью и хорошим дриблингом начинал профессиональную карьеру в молодежной команде "Фламенго" (U20), а в 2024 году выступал за "Конкордию".

Две основные позиции Педру Артура - десятка и инвертированный левый вингер. В его резюме есть выступления за сборную Бразилии (U16) - 3 матча, 2 гола.