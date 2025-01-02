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Один из лидеров Первой лиги работает над подписанием перспективного бразильца

Первая лига
Обновлено

Металлист 1925 работает над усилением

Один из лидеров Первой лиги работает над подписанием перспективного бразильца

фото из свободных источников

Новина українською

"Металлист 1925" планирует усилить среднюю линию за счет легионера.

Как сообщает ТаТоТаке, харьковский клуб работает над подписанием бразильского хавбека Педру Артура.

22-летний футболист с неплохой скоростью и хорошим дриблингом начинал профессиональную карьеру в молодежной команде "Фламенго" (U20), а в 2024 году выступал за "Конкордию".

Две основные позиции Педру Артура - десятка и инвертированный левый вингер. В его резюме есть выступления за сборную Бразилии (U16) - 3 матча, 2 гола.

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Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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