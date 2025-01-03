Защитник Миная: Виноваты в положении все. Футболисты, тренерский штаб, представители руководства

Центральный защитник "Миная" Кирилл Прокопчук вспомнил путь своей команды в первой части сезона 2024/25.

"Первая часть сезона получилась провальная. Задача была – попадание в четверку для продолжения борьбы за повышение в классе. Нас очень подкосило поражение от "Левого Берега", было плохое психологическое состояние у игроков. Мы остановились в шаге от Премьер-лиги. Начали в Первой лиге неплохо – одержали победу над "Прикарпатьем". Хорошо играли с "Агробизнесом" и создали больше моментов, а в итоге уступили. Дальше неудачная домашняя серия… Наверное, это время и стало решающим в итоговом месте в таблице. Единственный плюс осенней части – стали первой командой, отобравшей очки у "Агробизнеса".

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"Вспоминается ничья с "Нивой", когда первыми забили, а дальше не смогли во второй раз выйти вперед после пропущенного гола. Это был матч, который мог спасти нас. Заключительный отрезок провальный. Со своими конкурентами сыграли ужасно – по воротам не били почти. Виновны в положении все. Неудачно сыгравшие футболисты, тренерский штаб, который не смог достучаться до игроков, представители руководства, которые недостаточно поддерживали нас. Действия всех повлияли на итоговый результат. Что касается атмосферы, то она сохранялась нормальной в течение всего периода. Результаты влияли на настроение, но все понимали, что должны работать над собой. Коллектив у нас сплоченный и все стремились достичь цели. Очень жаль, что не получилось”, – заявил Прокопчук.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кирилл вошел в список игроков клуба, которых выставили на трансфер.