Глава правления Эпицентра: Хочется видеть команду на первых позициях. Клуб называется Эпицентр, значит должен быть на призовых местах

Председатель правления ФК "Эпицентр" Федор Данив подвел итоги 2024 года.

"Год был успешным, но очень напряженным. Не все результаты удовлетворяли нас. Со временем команда начала добиваться того, что от нее ожидали. В итоге имеем на старте группы "Чемпионская" первое место. Надеемся, что будем бороться дальше. Всегда хочется видеть команду на первых позициях. И я верил, что так должно быть. Второе место тоже призовое, но настроение было бы другим.

Без труда не обходилось. Впрочем, поддержка акционеров ООО "Эпицентр К" позволяла быстро все решить. Единственное, что было непредсказуемо – кадровые проблемы, травмы игроков. Начинали сезон без двух вратарей, но нам повезло – судьба подарила Олега Билыка. В такой период, который сейчас переживает вся Украина, тяжело работать в любой отрасли. Футбол не исключение”.