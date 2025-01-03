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Глава правления Эпицентра: Хочется видеть команду на первых позициях. Клуб называется Эпицентр, значит должен быть на призовых местах

Первая лига
Обновлено

Функционер поделился впечатлениями после первой половины сезона

Глава правления Эпицентра: Хочется видеть команду на первых позициях. Клуб называется Эпицентр, значит должен быть на призовых местах

Фото - Епіцентр

Новина українською

Председатель правления ФК "Эпицентр" Федор Данив подвел итоги 2024 года.

"Год был успешным, но очень напряженным. Не все результаты удовлетворяли нас. Со временем команда начала добиваться того, что от нее ожидали. В итоге имеем на старте группы "Чемпионская" первое место. Надеемся, что будем бороться дальше. Всегда хочется видеть команду на первых позициях. И я верил, что так должно быть. Второе место тоже призовое, но настроение было бы другим.

Без труда не обходилось. Впрочем, поддержка акционеров ООО "Эпицентр К" позволяла быстро все решить. Единственное, что было непредсказуемо – кадровые проблемы, травмы игроков. Начинали сезон без двух вратарей, но нам повезло – судьба подарила Олега Билыка. В такой период, который сейчас переживает вся Украина, тяжело работать в любой отрасли. Футбол не исключение”.

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“Требования акционеров компании известны – если чем-то заниматься, то это должно быть на самом высоком уровне. И такие требования не только в спорте, а по всем направлениям деятельности. Думаю, акционеры довольны результатом. Президент клуба Иван Черноног при каждой встрече с командой отмечает, что клуб называется "Эпицентр", значит должен быть на призовых местах.

Нужно всегда выкладываться на все 100%, даже немного больше. В группе "Чемпионская", в которой мы будем играть весной, все команды сильны, поэтому расслабляться нельзя ни на мгновение. Будут ли у нас изменения и какие время покажет. Мы можем гордиться тем, что имеем стабильный состав и за небольшой срок прошли путь от любителей до Первой лиги. В первую очередь необходимо работать с коллективом, который есть, повышать их профессиональный уровень. Конечно, неплохо бы и усилиться. И это зона ответственности тренерского штаба”, – заявил функционер.

"Эпицентр" после 14 туров возглавляет группу А (29 очков).

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Источник:
Епіцентр
Опубликовал: Александр Симченко
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