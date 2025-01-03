Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Буковины: Легионеры не очень хотят ехать в Украину. Эта ниша не заполнена, на отечественных исполнителей возникает неадекватный спрос
Наставник оценил игру команды и поделился мнением о трансферных реалиях
Фото: ФК Буковина
Исполняющий обязанности главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов подвел итоги летне-осенней части сезона.
“Задача-минимум выполнена: попали в первую четверку группы А и теперь будем выступать в чемпионской группе, которая дает право бороться за выход в УПЛ. Но ни количеством очков, ни содержанием игры я не могу быть довольным – есть еще много над чем работать. Уже были сделаны выводы по тренерскому штабу. Футболистам дали конкретные месседжи: они должны понять, что одно дело просто играть за команду в Первой лиге и совсем другое – решать задачу выхода в УПЛ и на каждый матч выходить с психологией победителя, доминировать и навязывать свою волю сопернику.
Я никаким компонентом полностью не доволен. Нам еще не хватает цельности. Есть определенные отрезки матча, когда хорошо прессингуем, создаем элементы билдапа, преимущество на флангах, переводим мяч с одного фланга на другой, но совершенно точно то, что не удовлетворяет – действия в завершающей фазе атаки. С таким завершением многое теряется. Мяч ходит по ленте ворот или летает по вратарской и мы не можем завершить такой момент голом”.
“По обоюдному согласию сторон мы прекратили сотрудничество с Фарасеенко, Будняком и Азизовым. Пока еще ни с кем не начали переговоры по сотрудничеству.
Для нас актуальны все позиции, которые были бы качественно укомплектованы. Не так-то уж легко найти необходимое качество. Вы знаете, какое время сейчас. Легионеры не очень хотят ехать в Украину, а на украинских игроков цены завышены. Когда легионерская ниша не заполнена, на отечественных исполнителей возникает неадекватный спрос. В первую очередь необходим эффективный нападающий. Не то, что он был бы супербомбардиром, главное, чтобы мог реализовывать общекомандные действия, демонстрировал уверенность во время завершения атак”, – отметил тренер.
Черновицкий клуб замыкает топ-4 группы А (20 очков).
Популярное сейчас
- Экс-игрок сборной Украины, который ранее также попадал в допинг-скандал, дал совет Мудрику
- Сборная Украины уступила Турции в первом матче ЧМ по медиафутболу
- Трансфер Зубкова сорвался из-за финансовых запросов Шахтера. Известна сумма
- Тренер Миная прокомментировал ситуацию с возможным уходом 15 игроков
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына