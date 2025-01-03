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Тренер Буковины: Легионеры не очень хотят ехать в Украину. Эта ниша не заполнена, на отечественных исполнителей возникает неадекватный спрос

Первая лига
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Наставник оценил игру команды и поделился мнением о трансферных реалиях

Тренер Буковины: Легионеры не очень хотят ехать в Украину. Эта ниша не заполнена, на отечественных исполнителей возникает неадекватный спрос

Фото: ФК Буковина

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов подвел итоги летне-осенней части сезона.

“Задача-минимум выполнена: попали в первую четверку группы А и теперь будем выступать в чемпионской группе, которая дает право бороться за выход в УПЛ. Но ни количеством очков, ни содержанием игры я не могу быть довольным – есть еще много над чем работать. Уже были сделаны выводы по тренерскому штабу. Футболистам дали конкретные месседжи: они должны понять, что одно дело просто играть за команду в Первой лиге и совсем другое – решать задачу выхода в УПЛ и на каждый матч выходить с психологией победителя, доминировать и навязывать свою волю сопернику.

Я никаким компонентом полностью не доволен. Нам еще не хватает цельности. Есть определенные отрезки матча, когда хорошо прессингуем, создаем элементы билдапа, преимущество на флангах, переводим мяч с одного фланга на другой, но совершенно точно то, что не удовлетворяет – действия в завершающей фазе атаки. С таким завершением многое теряется. Мяч ходит по ленте ворот или летает по вратарской и мы не можем завершить такой момент голом”.

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“По обоюдному согласию сторон мы прекратили сотрудничество с Фарасеенко, Будняком и Азизовым. Пока еще ни с кем не начали переговоры по сотрудничеству.

Для нас актуальны все позиции, которые были бы качественно укомплектованы. Не так-то уж легко найти необходимое качество. Вы знаете, какое время сейчас. Легионеры не очень хотят ехать в Украину, а на украинских игроков цены завышены. Когда легионерская ниша не заполнена, на отечественных исполнителей возникает неадекватный спрос. В первую очередь необходим эффективный нападающий. Не то, что он был бы супербомбардиром, главное, чтобы мог реализовывать общекомандные действия, демонстрировал уверенность во время завершения атак”, – отметил тренер.

Черновицкий клуб замыкает топ-4 группы А (20 очков).

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Буковина (Черновцы) Григорий Чурилов
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Источник:
Буковина
Опубликовал: Александр Симченко
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