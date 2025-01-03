Тренер Буковины: Легионеры не очень хотят ехать в Украину. Эта ниша не заполнена, на отечественных исполнителей возникает неадекватный спрос

Исполняющий обязанности главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов подвел итоги летне-осенней части сезона.

“Задача-минимум выполнена: попали в первую четверку группы А и теперь будем выступать в чемпионской группе, которая дает право бороться за выход в УПЛ. Но ни количеством очков, ни содержанием игры я не могу быть довольным – есть еще много над чем работать. Уже были сделаны выводы по тренерскому штабу. Футболистам дали конкретные месседжи: они должны понять, что одно дело просто играть за команду в Первой лиге и совсем другое – решать задачу выхода в УПЛ и на каждый матч выходить с психологией победителя, доминировать и навязывать свою волю сопернику.

Я никаким компонентом полностью не доволен. Нам еще не хватает цельности. Есть определенные отрезки матча, когда хорошо прессингуем, создаем элементы билдапа, преимущество на флангах, переводим мяч с одного фланга на другой, но совершенно точно то, что не удовлетворяет – действия в завершающей фазе атаки. С таким завершением многое теряется. Мяч ходит по ленте ворот или летает по вратарской и мы не можем завершить такой момент голом”.