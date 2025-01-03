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Клуб Первой лиги расторг контракт сразу с тремя игроками
Соглашения были прекращены по обоюдному согласию сторону
Фото: ФК Буковина
"Буковина" прекратила сотрудничество с тремя футболистами. Расторжение соглашений произошло по обоюдному согласию сторону.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главного тренера "желто-черных" Григорий Гурилов.
"По обоюдному согласию сторон мы уже прекратили сотрудничество с Виталием Фарасеенко, Иваном Будняком и Давронбеком Азизовым.
Что касается потенциальных новичков, то пока мы еще ни с кем из фуболистов не начали переговоры о совместном сотрудничестве", - приводит слова Чурилова официальный сайт клуба.
- 21-летний полузащитник Фарасеенко в этом сезоне провел 3 матча (89 минут);
- 25-летний вингер Будняк сыграл в 5 встречах нынешней кампании (204 минуты);
- 24-летний защитник Азизов принял участие в 6 играх (433 минуты).
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