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Клуб Первой лиги расторг контракт сразу с тремя игроками

Первая лига

Соглашения были прекращены по обоюдному согласию сторону

Клуб Первой лиги расторг контракт сразу с тремя игроками

Фото: ФК Буковина

Новина українською

"Буковина" прекратила сотрудничество с тремя футболистами. Расторжение соглашений произошло по обоюдному согласию сторону.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главного тренера "желто-черных" Григорий Гурилов.

"По обоюдному согласию сторон мы уже прекратили сотрудничество с Виталием Фарасеенко, Иваном Будняком и Давронбеком Азизовым.

Что касается потенциальных новичков, то пока мы еще ни с кем из фуболистов не начали переговоры о совместном сотрудничестве", - приводит слова Чурилова официальный сайт клуба.

  • 21-летний полузащитник Фарасеенко в этом сезоне провел 3 матча (89 минут);
  • 25-летний вингер Будняк сыграл в 5 встречах нынешней кампании (204 минуты);
  • 24-летний защитник Азизов принял участие в 6 играх (433 минуты).
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Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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