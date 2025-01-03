Клуб Первой лиги расторг контракт сразу с тремя игроками

"Буковина" прекратила сотрудничество с тремя футболистами. Расторжение соглашений произошло по обоюдному согласию сторону.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главного тренера "желто-черных" Григорий Гурилов.

"По обоюдному согласию сторон мы уже прекратили сотрудничество с Виталием Фарасеенко, Иваном Будняком и Давронбеком Азизовым.

Что касается потенциальных новичков, то пока мы еще ни с кем из фуболистов не начали переговоры о совместном сотрудничестве", - приводит слова Чурилова официальный сайт клуба.