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Вирт – о контракте в Вересе: Такого, наверное, никто не имел. Если мы с 10-го по 16-е место – я свою зарплату плачу клубу

Первая лига
Обновлено

Интересный вариант мотивации

Вирт – о контракте в Вересе: Такого, наверное, никто не имел. Если мы с 10-го по 16-е место – я свою зарплату плачу клубу

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Нивы" (Тернополь) Юрий Вирт рассказал об оригинальном контракте, который был у него в "Вересе" в период, когда команда играла в Первой лиге.

"Подписываем контракт в Первой лиге. Я не знаю, у кого такая фантазия в клубе была. Такого контракта, наверное, никто не имел. Есть заработная плата, но я получаю, когда мы в первой шестерке – с 1-го по 6-е место. Если мы с 6-го по 10-е – я ничего не получаю. Если мы с 10-го по 16-е – я свою зарплату плачу клубу. В конце месяца, да. Но если команда идет в первой тройке или двойке, могу ошибиться – у меня большой бонус каждый месяц”.

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“Мы играли, образно, 7 месяцев, но загнали Ивана Алексеевича за Можайск. Это шутка, но все солидно. Вот таков был контракт. И потому, когда садились уже в УПЛ, я так посмотрел, он: “Нет нет, хватит, Юрий. С тобой спорить о шансах…”. Я уверен, говорю: "Я вам оставлю в УПЛ команду, даже не сомневайтесь – вы даете бонус", – рассказал Вирт.

Юрий Николаевич во второй раз возглавлял ровенский клуб с 2019 по 2023 год.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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