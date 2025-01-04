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В Эпицентре рассказали, где планируют играть в случае выхода в УПЛ
Все стороны заинтересованы продолжить выступления в одном из крупнейших городов Хмельницкой области
Фото - Епіцентр
Председатель правления ФК "Эпицентр" Федор Данив рассказал о соответствии инфраструктурным требованиям для поединков в высшем дивизионе.
“Признаюсь, мы работаем над решением этого вопроса. Недавно приглашали специалиста из УАФ по аттестации стадионов и совместно с властями Каменца-Подольского провели встречу. Нам обозначили основные проблемы, которые необходимо решить или доработать, чтобы получить лицензию по аттестации стадиона имени Тонкочеева для проведения матчей Премьер-лиги. В первую очередь – это освещение стадиона”.
“Состоялась сессия Каменец-Подольского городского совета, где утверждали бюджет на следующий год. Депутатский корпус согласовал первый этап финансирования освещения стадиона. Другие вопросы, которые необходимо доработать, к их решению подключится группа компаний "Эпицентр К". Следует устранить ряд недостатков, после чего, надеюсь, получим разрешение и аттестацию стадиона на проведение матчей Премьер-лиги. Если мы туда выйдем.
Желание повыситься в классе у нас есть, как и огромное желание играть именно в Каменце-Подольском. Это желание многих болельщиков, потому что при каждой встрече они спрашивают, если команда выйдет, будет ли возможность видеть матчи в Каменце-Подольском. Руководство города также хочет, чтобы "Эпицентр" продолжил играть домашние матчи именно в Каменце-Подольском. Мы со своей стороны должны поработать так, чтобы достичь уровня Премьер-лиги”, – рассказал функционер.
Стадион имени Григория Тонкочеева открыли в 1963 году. В 2021-2022 годах его реконструировали за 36 млн гривен.
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