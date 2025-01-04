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Тренер Буковины назвал фаворитов, которые будут претендовать на прямые путевки в Премьер-лигу

Первая лига
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Тренер Буковины назвал фаворитов, которые будут претендовать на прямые путевки в Премьер-лигу

Фото - Буковина

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов поделился симпатиями к соперникам, оценил уровень подопечных по сравнению с УПЛ и поделился ожиданиями от ¼ Кубка Украины.

"По сравнению с прошлыми временами клуб сделал хорошие шаги вперед и демонстрирует прогрессию. Если говорить о том, что команда стремится играть в современный комбинационный футбол, то необходимо улучшать тренировочные поля, потому что мяч не может быстро ходить на неровном, с высокой травой или неполитом поле.

Я меньше следил за группой Б, потому что не играли с их представителями, хотя общее представление о них есть. Если говорить о нашей группе, то мне понравились "Эпицентр" и "Металлист". Молодые и юные харьковчане возмужали и, как и "Эпицентр", играли в атакующий содержательный футбол. На мой взгляд, фаворитов два [в чемпионской группе]: это "Эпицентр" и "Металлист 1925".

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[О готовности игроков к УПЛ] “В Премьер-лиге есть “Шахтер” и “Динамо”, есть мощные в финансовом плане “Полесье”, “Карпаты”, “Александрия”, ЛНЗ, которые могут позволить себе качественных игроков. Но также есть "Оболонь" и "Левый Берег" – я никого не оскорбляю, просто говорю о понятных вещах. Для команд из нижней части таблицы элитного дивизиона 100% подошел бы Каневцев. Хороший уровень демонстрировал Морговский, достойный футбол был в исполнении Бусько. У Шинкаренко сильный менталитет, но ему необходимо улучшать игровые качества. В последние месяцы оптимистический прогресс демонстрировал Голуб. У наших ребят есть потенциал”.

[О Кубке Украины] “Наше выступление однозначно удачное. Тем более, мы ни одного из четырех матчей не сыграли дома. Все эти поединки были по-настоящему кубковыми, в которых борьба продолжалась до последней секунды. Были и драматические противостояния, в которых команде приходилось проявлять характер. Мы уже в ¼ и это будет первая кубковая весна в клубной истории "Буковины". Аппетит приходит во время еды”, – подчеркнул специалист.

Напомним, что в следующем раунде кубка черновицкий клуб будет играть против "Виктории".

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Источник:
Буковина
Опубликовал: Александр Симченко
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