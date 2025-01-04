Чурилов: Задача-минимум была выполнена: мы попали в первую четверку группы "А"

Исполняющий обязанности главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов подвел итоги летне-осенней части сезона 2024/25.

Григорий Владимирович, как оцените выступления "Буковины" в летне-осенней части сезона с точки зрения первоначальных задач, ожиданий и имеющегося результата?

Задача-минимум была выполнена: мы попали в первую четверку группы "А" и теперь будем выступать в "Чемпионской" группе, которая дает право бороться весной за выход в УПЛ. Но, конечно же, ни количеством набранных очков, ни содержанием игры я не могу быть довольным - есть еще много над чем работать. Уже были сделаны выводы относительно тренерского штаба. Кроме того, футболистам были даны конкретные месседжи: они должны понять, что одно дело просто играть за команду в Первой лиге и совсем другое - решать с ней задачи выхода в УПЛ и на каждый матч выходить с психологией победителя, доминировать и навязывать свою волю сопернику.

В каких игровых компонентах довольны игрой команды, а в каких компонентах "Буковине" стоит добавлять?

Знаете, я ни одним компонентом полностью не доволен. Нам еще не хватает целостности. Есть определенные отрезки матча, когда мы хорошо прессингуем, создаем элементы билдапа, преимущество на флангах, переводим мяч с одного фланга на другой, но совершенно точно то, что не удовлетворяет, — это действия в завершающей фазе атаки, потому что с таким завершением много чего хорошего просто теряется. Когда мяч ходит уже по ленточке ворот или летает по вратарской площадке и мы не можем завершить такой момент голом, — это нам точно необходимо улучшать.

С кем из игроков уже прекратили сотрудничество, а с кем, возможно, уже пролонгировали соглашения?

По обоюдному согласию сторон мы уже прекратили сотрудничество с Виталием Фарасеенко, Иваном Будняком и Давронбеком Азизовым. Что касается потенциальных новичков, то пока мы еще ни с кем из фуболистов не начали переговоры о совместном сотрудничестве.

На какие позиции будете искать усиление?

Для нас актуальны абсолютно все позиции, которые были бы качественно укомплектованы. Дело в том, что не так-то уж и легко найти необходимое качество. Вы знаете, какое сейчас нелегкое время. Из-за этого и легионеры не очень хотят ехать в Украину, а на украинских игроков цены завышены. Когда "легионерская" ниша не заполнена, на отечественных исполнителей возникает неадекватный спрос. Нам прежде всего необходим эффективный нападающий. Не то что бы он обязательно был бы супербомбардиром, главное - шоб мог бы реализовывать общекомандные действия, демонстрировал уверенность при завершении атак.

По итогам летне-осенней части сезона "Буковина" гарантировала себе место в "Чемпионской" группе весной. Какие ваши впечатления от будущих соперников по группе? Кто, по вашему мнению, будет главным фаворитом в борьбе за самые высокие места?

На мой взгляд, фаворитов два: это "Эпицентр" и "Металлист 1925". Ни одной команде весной не будет легко, потому что все, кто прошел в "Чемпионскую" группу, на первом этапе чемпионата подтвердили свой хороший уровень. Для каждой команды каждый из восьми матчей весеннего этапа будет как финал.