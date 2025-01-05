Команда сыграет 17 поединков. Металлист 1925 представил соперников на зимних сборах

"Металлист 1925" с января по март проведет 17 контрольных поединков. Клуб объявил соперников.

В январе харьковский клуб проведет 4 контрольных встречи: 18 января с любительским клубом "Ребел", 22 января с представителем УПЛ "Ингульцом". С представителем Первой Лиги "ЮКСОЙ" "Металлист 1925" проведет спарринг 26 января и закончит месяц встречей с "Ингульцом" (31.01).

В феврале запланированы матчи с "Рухом-2", "Ольховцами", винницкой "Нивой", "Ужгородом", "Подольем", "Металлургом", "Ревером 1908" и "Буковиной".

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Март команда проведет поединками с "Прикарпатьем", "Куликова-Белками", "Викторией" и "Колосом". Также запланирован еще один поединок, но соперника представят позже.

В первой части сезона Первой Лиги "Металлист 1925" занял второе место в группе В и во второй части поборется за выход в Украинскую Премьер-Лигу.