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Команда сыграет 17 поединков. Металлист 1925 представил соперников на зимних сборах

Первая лига

С января по март

Команда сыграет 17 поединков. Металлист 1925 представил соперников на зимних сборах

Фото: ФК Металіст 1925

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"Металлист 1925" с января по март проведет 17 контрольных поединков. Клуб объявил соперников.

В январе харьковский клуб проведет 4 контрольных встречи: 18 января с любительским клубом "Ребел", 22 января с представителем УПЛ "Ингульцом". С представителем Первой Лиги "ЮКСОЙ" "Металлист 1925" проведет спарринг 26 января и закончит месяц встречей с "Ингульцом" (31.01).

В феврале запланированы матчи с "Рухом-2", "Ольховцами", винницкой "Нивой", "Ужгородом", "Подольем", "Металлургом", "Ревером 1908" и "Буковиной".

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Март команда проведет поединками с "Прикарпатьем", "Куликова-Белками", "Викторией" и "Колосом". Также запланирован еще один поединок, но соперника представят позже.

В первой части сезона Первой Лиги "Металлист 1925" занял второе место в группе В и во второй части поборется за выход в Украинскую Премьер-Лигу.

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Контрольные матчи Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Владислав Прийменко
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