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Команда сыграет 17 поединков. Металлист 1925 представил соперников на зимних сборах
С января по март
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" с января по март проведет 17 контрольных поединков. Клуб объявил соперников.
В январе харьковский клуб проведет 4 контрольных встречи: 18 января с любительским клубом "Ребел", 22 января с представителем УПЛ "Ингульцом". С представителем Первой Лиги "ЮКСОЙ" "Металлист 1925" проведет спарринг 26 января и закончит месяц встречей с "Ингульцом" (31.01).
В феврале запланированы матчи с "Рухом-2", "Ольховцами", винницкой "Нивой", "Ужгородом", "Подольем", "Металлургом", "Ревером 1908" и "Буковиной".
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Март команда проведет поединками с "Прикарпатьем", "Куликова-Белками", "Викторией" и "Колосом". Также запланирован еще один поединок, но соперника представят позже.
В первой части сезона Первой Лиги "Металлист 1925" занял второе место в группе В и во второй части поборется за выход в Украинскую Премьер-Лигу.
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