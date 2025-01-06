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Игрок Миная: Наш результат - не то, на что мы надеялись перед стартом Первой лиги
Богдан Чуев высказался о первой половине сезона
Фото: ФК Минай
Защитник "Миная" Богдан Чуев в комментарии клубной пресс-службе подвел итоги первой части сезона-2024/25.
"Хочу поблагодарить ВСУ за то, что можем играть в такое трудное для страны время.
Конечно, наш результат - не то, на что мы надеялись перед стартом Первой лиги. После так называемого "финала четырех" было опустошение и не все игроки были готовы к футболу Первой лиги. Действительно, мысли у всех были в УПЛ. Это тоже существенно повлияло на дальнейшую судьбу нашу.
Начали с победы над "Прикарпатьем", а затем пошел спад. И оправились только в середине первой части сезона, но уже было поздно исправлять положение.
Были как хорошие, так и плохие моменты. Но все равно, я считаю, что несмотря на все моменты, которые были вне поля - это не должно было влиять на нашу игру. У нас действительно была достаточно неплохая команда, но в футболе такое случается. Надо выбираться из этой ситуации вместе и уже весной показывать футбол, который будет нравится нашим зрителям.
Будут большие изменения... и они уже начались. Клуб покинула часть футболистов. Не знаю, что будет дальше, но все слухи о закрытии клуба, они только в СМИ. Таких разговоров между нами - игроками, нет", - сказал Чуев.
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