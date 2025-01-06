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Металлист огласил планы на зимние сборы – команда проведет 9 спаррингов
Харьковский коллектив проведет сборы в Ужгороде
Фото: ФК Металіст
"Металлист" озвучил планы команды на зимнее межсезонье.
В понедельник, 6 января, футболисты начнут индивидуальные тренировки по плану, утвержденному тренерами. При этом игроки, которые находятся в Харькове, будут работать на полях детско-юношеской футбольной школы "Металлист".
Общий учебно-тренировочный сбор желто-синих в Ужгороде начнется 3 февраля. Сбор будет проходить в течение двух месяцев в режиме ежедневных двухразовых тренировок и с контрольными матчами.
Всего на это время запланировано 8-9 спаррингов. Имена соперников "Металлиста" будут известны позже.
Напомним, первый официальный матч весенней части "Металлист" сыграет 6 апреля (базовый день) против харьковского "Металлиста 1925".
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