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Металлист огласил планы на зимние сборы – команда проведет 9 спаррингов

Первая лига

Харьковский коллектив проведет сборы в Ужгороде

Металлист огласил планы на зимние сборы – команда проведет 9 спаррингов

Фото: ФК Металіст

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"Металлист" озвучил планы команды на зимнее межсезонье.

В понедельник, 6 января, футболисты начнут индивидуальные тренировки по плану, утвержденному тренерами. При этом игроки, которые находятся в Харькове, будут работать на полях детско-юношеской футбольной школы "Металлист".

Общий учебно-тренировочный сбор желто-синих в Ужгороде начнется 3 февраля. Сбор будет проходить в течение двух месяцев в режиме ежедневных двухразовых тренировок и с контрольными матчами.

Всего на это время запланировано 8-9 спаррингов. Имена соперников "Металлиста" будут известны позже.

Напомним, первый официальный матч весенней части "Металлист" сыграет 6 апреля (базовый день) против харьковского "Металлиста 1925".

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Источник:
ФК Металіст
Опубликовал: Алина Ерофеева
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