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Ключевой игрок Металлурга покинул клуб
Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон
Фото: МФК Металург
30-летний полузащитник Дмитрий Крапивный покинул "Металлург", сообщает пресс-служба клуба.
Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.
Крапивный отдал "Металлургу" более 6 лет своей карьеры. Впервые он появился в составе запорожцев накануне сезона 2018/19. В первой части нынешней кампании он провел 13 матчей во всех турнирах, без результативных действий.
Ранее он также выступал за харьковский "Гелиос", "Горняк-Спорт", "Сумы" и "Полтаву".
Напомним, осеннюю часть сезона "Металлург" завершил на 7-й позиции группы В Первой лиги. Весной команда сыграет в Группе Выбывания.
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