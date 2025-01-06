Ключевой игрок Металлурга покинул клуб

30-летний полузащитник Дмитрий Крапивный покинул "Металлург", сообщает пресс-служба клуба.

Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.

Крапивный отдал "Металлургу" более 6 лет своей карьеры. Впервые он появился в составе запорожцев накануне сезона 2018/19. В первой части нынешней кампании он провел 13 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

Ранее он также выступал за харьковский "Гелиос", "Горняк-Спорт", "Сумы" и "Полтаву".

Напомним, осеннюю часть сезона "Металлург" завершил на 7-й позиции группы В Первой лиги. Весной команда сыграет в Группе Выбывания.