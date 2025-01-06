Опытный хавбек может досрочно покинуть клуб Первой лиги

30-летний полузащитник Богдан Мышенко может покинуть ФК "ЮКСА". Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

Согласно его данным, стороны рассматривают возможность досрочного прекращения соглашения, действующего до 30 июня 2025 года.

Отмечается, что информация была получена из источников вокруг клуба.

Мышенко стал игроком ЮКСА в августе 2024 года. В этом сезоне хавбек провел 11 матчей за "крестоносцев", результативными действиями не отличался.