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Опытный хавбек может досрочно покинуть клуб Первой лиги

Первая лига

Богдан Мышенко близок к уходу из клуба "ЮКСА"

Опытный хавбек может досрочно покинуть клуб Первой лиги

Фото: Instagram

Новина українською

30-летний полузащитник Богдан Мышенко может покинуть ФК "ЮКСА". Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

Согласно его данным, стороны рассматривают возможность досрочного прекращения соглашения, действующего до 30 июня 2025 года.

Отмечается, что информация была получена из источников вокруг клуба.

Мышенко стал игроком ЮКСА в августе 2024 года. В этом сезоне хавбек провел 11 матчей за "крестоносцев", результативными действиями не отличался.

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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