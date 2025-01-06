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Металлист 1925 вышел из отпуска - первая часть игроков прошла медосмотр

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Металлист 1925 вышел из отпуска - первая часть игроков прошла медосмотр

Фото: ФК Металіст 1925

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Футболисты "Металлиста 1925" вышли из отпуска в понедельник, 6 января. В этот день первая часть игроков прошла медосмотр в медицинском центре "HBMedical".

Сегодня к врачам пришли Даниил Варакута, Андрей Борячук, Самуэль Обинайя, Дмитрий Капинус, Александр Смитюх, Вячеслав Чурко, Денис Нагнойный, Владлен Юрченко, Максим Имереков, Максим Коваленко, Владимир Салюк, Сергей Стень и Владислав Гуменюк.

Ранее сообщалось, что "Металлист 1925" запланировал 17 контрольных поединков на зимних сборах.

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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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