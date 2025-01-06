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Металлист 1925 вышел из отпуска - первая часть игроков прошла медосмотр
Харьковчане возвращаются к работе
Фото: ФК Металіст 1925
Футболисты "Металлиста 1925" вышли из отпуска в понедельник, 6 января. В этот день первая часть игроков прошла медосмотр в медицинском центре "HBMedical".
Сегодня к врачам пришли Даниил Варакута, Андрей Борячук, Самуэль Обинайя, Дмитрий Капинус, Александр Смитюх, Вячеслав Чурко, Денис Нагнойный, Владлен Юрченко, Максим Имереков, Максим Коваленко, Владимир Салюк, Сергей Стень и Владислав Гуменюк.
Ранее сообщалось, что "Металлист 1925" запланировал 17 контрольных поединков на зимних сборах.
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