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Но не все так просто. Металлист 1925 интересуется украинцем в Польше

Первая лига
Обновлено

Хлань не спешит возвращаться в Украину

Но не все так просто. Металлист 1925 интересуется украинцем в Польше

Фото: УАФ

Новина українською

"Металлист 1925" проявляет интерес к игроку гданьской "Лехии" Максиму Хланю.

Как сообщает Sport.ua, харьковчане готовы выкупить контракт игрока, однако сам Хлань игрок пока не спешит возвращаться в Украину и играть в Первой лиге.

21-летний футболист хочет доиграть сезон в Польше, а уже после этого определяться со своим будущим. Летом Максим становится свободным агентом и будет иметь больше предложения из Европы.

Отметим, что в текущем сезоне Максим Хлань провел 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 млн евро.

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Лехия (Гданьск) Металлист 1925 (Харьков) Максим Хлань
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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