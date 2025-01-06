Но не все так просто. Металлист 1925 интересуется украинцем в Польше

" Металлист 1925 " проявляет интерес к игроку гданьской "Лехии" Максиму Хланю.

Как сообщает Sport.ua, харьковчане готовы выкупить контракт игрока, однако сам Хлань игрок пока не спешит возвращаться в Украину и играть в Первой лиге.

21-летний футболист хочет доиграть сезон в Польше, а уже после этого определяться со своим будущим. Летом Максим становится свободным агентом и будет иметь больше предложения из Европы.

Отметим, что в текущем сезоне Максим Хлань провел 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 млн евро.