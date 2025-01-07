ФСК Мариуполь понес первые кадровые потери

ФСК "Мариуполь" продолжает поиски инвестора, который помог бы удержаться на плаву, сообщает Sport.ua.

По данным источника, некоторые из "горожан" уже начали самостоятельно поиск клубов для продолжения карьеры: Александр Жовтенко находится на просмотре в элитном "Ингульце", а к Ивану Мельниченко проявляет интерес перволиговая "Кудровка", которая не скрывает своего желания повыситься в классе.

Все же, подавляющее большинство игроков "Мариуполя" надеется, что "горожане" не сойдут с дистанции и сохранят "прописку" в Первой лиге.

Пока футболисты "Мариуполя" занимают десятое место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 18 очков.