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ФСК Мариуполь понес первые кадровые потери
Клуб все еще ищет инвестора
Фото: instagram.com/fscmariupol/
ФСК "Мариуполь" продолжает поиски инвестора, который помог бы удержаться на плаву, сообщает Sport.ua.
По данным источника, некоторые из "горожан" уже начали самостоятельно поиск клубов для продолжения карьеры: Александр Жовтенко находится на просмотре в элитном "Ингульце", а к Ивану Мельниченко проявляет интерес перволиговая "Кудровка", которая не скрывает своего желания повыситься в классе.
Все же, подавляющее большинство игроков "Мариуполя" надеется, что "горожане" не сойдут с дистанции и сохранят "прописку" в Первой лиге.
Пока футболисты "Мариуполя" занимают десятое место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 18 очков.
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