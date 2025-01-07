Еще один игрок покинул Металлург

МФК "Металлург" прекратил сотрудничество с защитником Сергеем Палюхом, сообщает клубная пресс-служба.

28-летний футболист во второй раз присоединился к команде летом 2024 года. В текущем розыгрыше Первой лиги Палюх появлялся на поле в восьми матчах.

Напомним, Палюх - воспитанник "Днепра". В его карьере были "Агробизнес", "ВПК-Агро" и "Дружба" Мировка. В свое время привлекался к юношеской сборной Украины U-18, проведя в ее составе 10 поединков.