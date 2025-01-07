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Еще один игрок покинул Металлург

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Еще один игрок покинул Металлург

Фото: МФК Металург

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МФК "Металлург" прекратил сотрудничество с защитником Сергеем Палюхом, сообщает клубная пресс-служба.

28-летний футболист во второй раз присоединился к команде летом 2024 года. В текущем розыгрыше Первой лиги Палюх появлялся на поле в восьми матчах.

Напомним, Палюх - воспитанник "Днепра". В его карьере были "Агробизнес", "ВПК-Агро" и "Дружба" Мировка. В свое время привлекался к юношеской сборной Украины U-18, проведя в ее составе 10 поединков.

Читайте такжеКлючевой игрок Металлурга покинул клуб
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Сергей Палюх Металлург (Запорожье)
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Источник:
МФК Металург
Опубликовал: Алина Ерофеева
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