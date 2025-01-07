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"Открыты к предложениям". Клуб Первой лиги выставил на трансфер несколько игроков
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Фото: ФК Металлург-2
МФК "Металлург" представил список игроков, по которым готов выслушать трансферные предложения.
"Наш клуб всегда стремится к развитию и создает возможности для роста своих игроков. Именно поэтому мы открыты к предложениям по трансферу таких футболистов:
- Руслан Буряк – 26-летний форвард, который в текущем сезоне провел 5 матчей, отличившись одним забитым мячом.
- Тимофей Хуссин – 22-летний полузащитник с лидерскими качествами.
- Денис Курилец – 23-летний технический полузащитник с отличными скоростными данными.
- Валентин Кузьмович – 22-летний универсальный полузащитник, который может закрыть несколько позиций.
- Андрей Следзевский – 24-летний голкипер, известный своей надежностью и профессионализмом.
Мы открыты для обсуждения условий и форматов сотрудничества!", - говорится в сообщении.
Напомним, осеннюю часть сезона "Металлург" завершил на 7-й позиции группы В Первой лиги. Весной команда сыграет в Группе Выбывания.
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Источник:МФК Металург
Опубликовал: Алина Ерофеева
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