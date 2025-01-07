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"Открыты к предложениям". Клуб Первой лиги выставил на трансфер несколько игроков

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"Открыты к предложениям". Клуб Первой лиги выставил на трансфер несколько игроков

Фото: ФК Металлург-2

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МФК "Металлург" представил список игроков, по которым готов выслушать трансферные предложения.

"Наш клуб всегда стремится к развитию и создает возможности для роста своих игроков. Именно поэтому мы открыты к предложениям по трансферу таких футболистов:

  • Руслан Буряк – 26-летний форвард, который в текущем сезоне провел 5 матчей, отличившись одним забитым мячом.
  • Тимофей Хуссин – 22-летний полузащитник с лидерскими качествами.
  • Денис Курилец – 23-летний технический полузащитник с отличными скоростными данными.
  • Валентин Кузьмович – 22-летний универсальный полузащитник, который может закрыть несколько позиций.
  • Андрей Следзевский – 24-летний голкипер, известный своей надежностью и профессионализмом.

Мы открыты для обсуждения условий и форматов сотрудничества!", - говорится в сообщении.

Напомним, осеннюю часть сезона "Металлург" завершил на 7-й позиции группы В Первой лиги. Весной команда сыграет в Группе Выбывания.

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Источник:
МФК Металург
Опубликовал: Алина Ерофеева
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