"Открыты к предложениям". Клуб Первой лиги выставил на трансфер несколько игроков

МФК "Металлург" представил список игроков, по которым готов выслушать трансферные предложения.

"Наш клуб всегда стремится к развитию и создает возможности для роста своих игроков. Именно поэтому мы открыты к предложениям по трансферу таких футболистов:

Руслан Буряк – 26-летний форвард, который в текущем сезоне провел 5 матчей, отличившись одним забитым мячом.

Тимофей Хуссин – 22-летний полузащитник с лидерскими качествами.

Денис Курилец – 23-летний технический полузащитник с отличными скоростными данными.

Валентин Кузьмович – 22-летний универсальный полузащитник, который может закрыть несколько позиций.

Андрей Следзевский – 24-летний голкипер, известный своей надежностью и профессионализмом.

Мы открыты для обсуждения условий и форматов сотрудничества!", - говорится в сообщении.