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Возвращается в футбол. Бывший игрок Кривбасса нашел себе команду в Первой лиге

Первая лига

Без команды он был полгода

Возвращается в футбол. Бывший игрок Кривбасса нашел себе команду в Первой лиге

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Летом 2024-го года "Кривбасс" не стал продлевать контракт с Никитой Татарковым. Тогда руководитель криворожан заявил, что претензий к своему уже бывшему подопечному нет, но на его позицию рассчитывает получить игрока высшей квалификации. Как результат, с июля прошлого года 30-летний атакующий полузащитник находился без команды.

Как стало известно UA-Футбол, в ближайшее время Татарков вернется в футбол. Контракт хавбеку предложила перволиговая ЮКСА, которая по результатам осенней части чемпионата пробилась в чемпионскую группу, сейчас занимает седьмую строчку турнирной таблицы и уступает лидеру "Эпицентру" семь очков.

Отметим, что цвета ФК ЮКСА защищает бывший партнер Татаркова по "Кривбассу" Роман Дебелко, который так же был "отчислен" из команды прошлым летом.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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