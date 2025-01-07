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Украинский тренер пройдет стажировку в Манчестер Сити
Специалист пройдет обучение в английском гранде
Фото: ФК Минай
В июне 2024 года Украинская ассоциация футбола и "Манчестер Сити" заключили соглашение об обучении и стажировке украинских тренеров.
Возможность стажироваться в Англии получил детский тренер "Миная" Игорь Кладов, который работает с игроками возрастных категорий 2013-го и 2015 годов рождения.
"Очень рад, что мне выпала такая возможность - стажироваться за границу в большом клубе "Манчестер Сити". Это настоящее событие для меня. Использую на 100% все время обучения. Это невероятно - иначе не скажешь.
Мечтаю своей работой сделать весомый вклад в развитие украинского футбола", - приводит слова Кладова официальный сайт "Миная".
Напомним, ранее обучение в структуре "Манчестер Сити" проходил советник президента "Динамо" и бывший нападающий киевлян Артем Кравец.
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