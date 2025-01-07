Украинский тренер пройдет стажировку в Манчестер Сити

В июне 2024 года Украинская ассоциация футбола и "Манчестер Сити" заключили соглашение об обучении и стажировке украинских тренеров.

Возможность стажироваться в Англии получил детский тренер "Миная" Игорь Кладов, который работает с игроками возрастных категорий 2013-го и 2015 годов рождения.

"Очень рад, что мне выпала такая возможность - стажироваться за границу в большом клубе "Манчестер Сити". Это настоящее событие для меня. Использую на 100% все время обучения. Это невероятно - иначе не скажешь. Мечтаю своей работой сделать весомый вклад в развитие украинского футбола", - приводит слова Кладова официальный сайт "Миная".

Напомним, ранее обучение в структуре "Манчестер Сити" проходил советник президента "Динамо" и бывший нападающий киевлян Артем Кравец.