Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тернопольская Нива попрощалась с тремя футболистами
Чистка рядов в клубе Первой лиге
instagram.com/nyvaternopil
Речь идет о нападающем Андрее Ризныке, полузащитнике Богдане Козаке и защитнике Андрее Зине.
Как отмечает пресс-служба клуба, контракты футболистов с тернопольским клубом завершились и не будут продлены.
Напомним, что в весенней части сезона "Нива" будет играть в группе "Выбывание" Первой лиги.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Чистка от Ротаня. Александрия попрощается с ненужными игроками
- Самая титулованная украинская биатлонистка в истории второй раз развелась
- Возвращается в футбол. Бывший игрок Кривбасса нашел себе команду в Первой лиге
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000