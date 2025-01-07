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Тернопольская Нива попрощалась с тремя футболистами

Первая лига
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Чистка рядов в клубе Первой лиге

Тернопольская Нива попрощалась с тремя футболистами

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Новина українською

Тернопольская "Нива" завершила сотрудничество с тремя футболистами.

Речь идет о нападающем Андрее Ризныке, полузащитнике Богдане Козаке и защитнике Андрее Зине.

Как отмечает пресс-служба клуба, контракты футболистов с тернопольским клубом завершились и не будут продлены.

Напомним, что в весенней части сезона "Нива" будет играть в группе "Выбывание" Первой лиги.

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Нива (Тернополь)
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Источник:
Нива Тернопіль
Опубликовал: Михаил Черныш
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