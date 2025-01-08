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Переходит в Шахтер. Ворскла назвала лучшего игрока команды 2024 года
Болельщики признали лучшим Илью Крупского
vorskla.com.ua
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Абсолютным лидером болельщиков стал 20-летний защитник полтавской командыИлья Крупский.
В пятерку лидеров вошли также Артем Челядин, Игорь Пердута, Павел Исенко и Ибрахим Кане.
Напомним, что Крупский, по данным СМИ,
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Источник:ФК Ворскла
Опубликовал: Михаил Черныш
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