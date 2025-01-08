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Переходит в Шахтер. Ворскла назвала лучшего игрока команды 2024 года

Первая лига

Болельщики признали лучшим Илью Крупского

Переходит в Шахтер. Ворскла назвала лучшего игрока команды 2024 года

vorskla.com.ua

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"Ворскла" подвела итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в 2024 году.

Абсолютным лидером болельщиков стал 20-летний защитник полтавской командыИлья Крупский.

В пятерку лидеров вошли также Артем Челядин, Игорь Пердута, Павел Исенко и Ибрахим Кане.

Напомним, что Крупский, по данным СМИ, этой зимой переходит в "Шахтер", причем "горняки" заплатят за защитника 3 млн евро.

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Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Илья Крупский
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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Михаил Черныш
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