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Тренерский штаб Металлиста 1925 усилится еще одним иностранцем
Известны подробности
Фото: ФК Металіст 1925
Нидерландский наставник "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен пригласил в свой штаб иностранного помощника, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, речь идет об экс-работнике "Маккаби" Яффа - израильтянин Давиде Ори.
46-летний специалист был спортивным директором юношеской команды из Яффы, а в прошлом году имел короткий опыт работы главным тренером клуба (11 матчей - 0,91 очка за игру).
Ожидается, что Ори присоединится в харьковскому клубу уже на первом январском сборе.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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