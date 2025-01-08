Тренерский штаб Металлиста 1925 усилится еще одним иностранцем

Нидерландский наставник "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен пригласил в свой штаб иностранного помощника, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, речь идет об экс-работнике "Маккаби" Яффа - израильтянин Давиде Ори.

46-летний специалист был спортивным директором юношеской команды из Яффы, а в прошлом году имел короткий опыт работы главным тренером клуба (11 матчей - 0,91 очка за игру).

Ожидается, что Ори присоединится в харьковскому клубу уже на первом январском сборе.