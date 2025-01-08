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Известный украинский голкипер потдвердил завершение карьеры. Все из-за УАФ
Регламент УАФ вынудил футболиста повесить бутсы на гвоздь
Фото - ФК Минай / автор невідомий
Голкипер "Диназа" Александр Бандура, который известен своими выступлениями за "Минай", подтвердил информацию UA-Футбол о том, он завершил профессиональную карьеру.
- Александр, в СМИ появилась информация, что вы уже сейчас можете завершить профессиональную игровую карьеру. Действительно ли это так?
- Да я уже закончил. Я же сейчас никуда не могу заявиться, а полгода никто ждать не будет. В этом году мне исполняется 39, поэтому перспективы нет продолжать дальше.
- То есть вы окончательно решили повесить перчатки на гвоздь?
- Ну, не я решил. Случай, видимо, за меня решил. Я бы еще поиграл и показал уровень. Предложения были, - рассказал Бандура.
Согласно Регламенту УАФ, в течение сезона игрока не может подписать третий клуб, а бесплатно выступать за "Диназ" Бандура не планирует.
На протяжении своей карьеры 38-летний Александр также выступал за "Сталь", "Рух", "Верес", ПФК "Львов" донецкий "Металлург" и другие.
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