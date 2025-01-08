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Известный украинский голкипер потдвердил завершение карьеры. Все из-за УАФ

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Регламент УАФ вынудил футболиста повесить бутсы на гвоздь

Известный украинский голкипер потдвердил завершение карьеры. Все из-за УАФ

Фото - ФК Минай / автор невідомий

Новина українською

Голкипер "Диназа" Александр Бандура, который известен своими выступлениями за "Минай", подтвердил информацию UA-Футбол о том, он завершил профессиональную карьеру.

- Александр, в СМИ появилась информация, что вы уже сейчас можете завершить профессиональную игровую карьеру. Действительно ли это так?

- Да я уже закончил. Я же сейчас никуда не могу заявиться, а полгода никто ждать не будет. В этом году мне исполняется 39, поэтому перспективы нет продолжать дальше.

- То есть вы окончательно решили повесить перчатки на гвоздь?

- Ну, не я решил. Случай, видимо, за меня решил. Я бы еще поиграл и показал уровень. Предложения были, - рассказал Бандура.

Согласно Регламенту УАФ, в течение сезона игрока не может подписать третий клуб, а бесплатно выступать за "Диназ" Бандура не планирует.

На протяжении своей карьеры 38-летний Александр также выступал за "Сталь", "Рух", "Верес", ПФК "Львов" донецкий "Металлург" и другие.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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