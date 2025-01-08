Бандура: Что сидеть в Диназе, если не платят деньги? Пацаны мивину едят

Бывший голкипер "Диназа" Александр Бандура, который завершил карьеру, прокомментировал разрыва контракта с перволиговым клубом.

- Писали, что вы покидаете "Диназ" из-за тяжелого материального положения клуба. Насколько ситуация критическая?

- Наверное, на эту тему больше надо с ними общаться. Ребята там хорошие ребята. Руководители как бы... Ну, деньги платит один человек. Если он их не хочет платить, или их у него нет, то ты здесь ничего не сделаешь. Поэтому...

- Насколько перед вами большие задолженности?

- Фух... Честно, об этом я не хочу говорить. Лучше у них спросите, какая задолженность.

- За первую часть сезона вы хотя бы какие-то деньги увидели от "Диназа"?

- Немножко увидел. Однако это не то, чего хотелось бы. Не так я хотел завершить.

- В "Диназе" вообще есть какой-то свет в конце тоннеля?Б

- Там, скорее всего, будут типа на минимальных зарплатах доигрывать. Я просто себя и детей за эти деньги не прокормлю.

- Долги обещают погасить?

- Пока тихо. Я себя никакими надеждами не тешу. Не стоит создавать себе ложные иллюзии. Дадут - будет хорошо. Не дадут - ну, ничего страшного. Не впервые не дают деньги.

- Говорят, что вообще большая часть команды зимой разойдется.

- Да, а что там сидеть, если тебе не платят деньги? Не знаю, как ребята играют в "Динаге", в том же ФСК "Мариуполь"? Тяжело. О каком футболе ты думаешь? Пацаны ходят, мивину едят. Ну, это что, спортивное питание?

Футболист должен правильно питаться, правильно отдыхать ... У тренера нет рычагов, чтобы кого-то наказать финансово. Опоздал там на тренировку, или непрофессионально относится... Это не профессиональный футбол. Это даже не любители, которые собрались сыграли матч и пивка попили. Это непонятно что. Ну, ладно. Это такое.

- Вы с "Диназом" уже официально разошлись?

- Да, я соглашение разорвал, - рассказал Бандура.