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Бандура - про Любеновича: Такими выражениями тренер теряет авторитет
Бывший голкипер Миная - о главном тренере команды
Фото: УПЛ
Бывший голкипер "
– Главный тренер "Миная" Желько Любенович последние полгода в своих интервью откровенно рассказывает, что не видит перспектив в команде, ему все надоело и он хочет уйти. Вы понимаете, в чем дело?
– Чужая голова – потемки. Я могу только догадываться, но не хочу озвучивать, он сам расскажет или со спортивным директором.
– А как у вас отношения сложились с Любеновичем?
– Нормально, скажем так (улыбается, – прим.) .
– А вот как команда реагирует на то, когда ее главный тренер каждый месяц выходит в прессу и говорит, что хочет уйти в другой клуб?
– Кому-то все равно, а кто-то… Короче говоря, такими выражениями тренер теряет авторитет. Это мое личное мнение. Нельзя так поступать. Ты если уж в санки запрягся, то нужно ехать. У него же было предложение в летнее межсезонье ( от "Ингульца" , – прим.) . Я не знаю нюансов, почему он не ушел.
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