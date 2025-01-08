Бандура - про Любеновича: Такими выражениями тренер теряет авторитет

Бывший голкипер " Миная " Александр Бандура раскритиковал главного тренера команды Желько Любеновича за некоторые интервью, в котором коуч откровенно говорил о своем желании уйти из клуба.

– Главный тренер "Миная" Желько Любенович последние полгода в своих интервью откровенно рассказывает, что не видит перспектив в команде, ему все надоело и он хочет уйти. Вы понимаете, в чем дело?

– Чужая голова – потемки. Я могу только догадываться, но не хочу озвучивать, он сам расскажет или со спортивным директором.

– А как у вас отношения сложились с Любеновичем?

– Нормально, скажем так (улыбается, – прим.) .

– А вот как команда реагирует на то, когда ее главный тренер каждый месяц выходит в прессу и говорит, что хочет уйти в другой клуб?

– Кому-то все равно, а кто-то… Короче говоря, такими выражениями тренер теряет авторитет. Это мое личное мнение. Нельзя так поступать. Ты если уж в санки запрягся, то нужно ехать. У него же было предложение в летнее межсезонье ( от "Ингульца" , – прим.) . Я не знаю нюансов, почему он не ушел.