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Шахтер делал по нему предложение. Защитник Ворсклы близок к переходу в одного из лидеров Первой Лиги, - источник
Неожиданное решение
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Защитник "Ворсклы" близок к переходу в одного из лидеров Первой Лиги
По информации "ТаТоТаке", Илья Крупский согласился на условия "Металлиста 1925". На столе защитника еще было предложение от "Шахтера".
7 января донецкий и харьковский клубы сделали предложение для "Ворсклы" в размере 2,5 млн евро. "Металлист 1925" предлагал к соглашению добавить трансферные права на замену Крупскому по позиции - Евгения Пасича.
Источник сообщает, что утром 8 января "Металлист 1925" активировал отступные защитника в размере 3 млн евро. Летом они бы составили 4 млн евро. Вечером футболист согласился на условия личного контракта от "Металлиста 1925".
Харьковскому клубу и "Ворскле" осталось обсудить механизм и сроки расчетов.
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В этом сезоне Илья Крупский сыграл за "Ворсклу" 15 матчей, в которых сделал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку.
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