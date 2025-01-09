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Шахтер делал по нему предложение. Защитник Ворсклы близок к переходу в одного из лидеров Первой Лиги, - источник

Первая лига

Неожиданное решение

Шахтер делал по нему предложение. Защитник Ворсклы близок к переходу в одного из лидеров Первой Лиги, - источник

Фото - ФК Ворскла / автор невідомий

Новина українською

Защитник "Ворсклы" близок к переходу в одного из лидеров Первой Лиги

По информации "ТаТоТаке", Илья Крупский согласился на условия "Металлиста 1925". На столе защитника еще было предложение от "Шахтера".

7 января донецкий и харьковский клубы сделали предложение для "Ворсклы" в размере 2,5 млн евро. "Металлист 1925" предлагал к соглашению добавить трансферные права на замену Крупскому по позиции - Евгения Пасича.

Источник сообщает, что утром 8 января "Металлист 1925" активировал отступные защитника в размере 3 млн евро. Летом они бы составили 4 млн евро. Вечером футболист согласился на условия личного контракта от "Металлиста 1925".

Харьковскому клубу и "Ворскле" осталось обсудить механизм и сроки расчетов.

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В этом сезоне Илья Крупский сыграл за "Ворсклу" 15 матчей, в которых сделал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку.

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Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков) Илья Крупский
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.01.2025 в 02:02
Оце молодець! Не зіпсував собі кар'єру Шахтарем, тепер буде грати в амбітній, перспективній харківській команді, де здобуде гарний старт до нових вершин свого професійного зростання.
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Комментарии 2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.01.2025 в 02:02
Оце молодець! Не зіпсував собі кар'єру Шахтарем, тепер буде грати в амбітній, перспективній харківській команді, де здобуде гарний старт до нових вершин свого професійного зростання.
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Rumata (Киев)
09.01.2025 в 01:36
Телефонограма из офиса СКМ.Сєрьожа, без Крупского на базу Шахтера можешь не возвращаться.Ринат. ТЧК.
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