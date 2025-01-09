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Виктория прекратила сотрудничество с двумя игроками
Оба получили статус свободных агентов
Фото: ФК Вікторія
"Виктория" объявила о расставание с двумя футболистами. Клуб Первой лиги покинули центральный защитник Валерий Курелех и полузащитник Сергей Машталир. Оба получили статус свободных агентов.
33-летний Курелех выступал за сумчан с июля 2023 года. В текущем сезоне он сыграл 9 матчей, без результативных действий.
26-летний Машталир тоже присоединился к команде летом 2023 года. В нынешней кампании он 16 раз выходил на поле, где отметился одним забитым мячом.
Напомним, осеннюю часть сезона "Виктория" завершила на 5-м месте в турнирной таблице группы В Первой лиги. Весной команда сыграет в Группе Выбывания.
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