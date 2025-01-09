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Бразильский вингер находится в шаге от перехода в Металлист 1925

Первая лига

Бразилец уже отправился в Украину

Бразильский вингер находится в шаге от перехода в Металлист 1925

Фото: Instagram

Новина українською

Хавбек "Конкордии" Педру Артура близок к переходу в харьковский "Металлист 1925".

Бразильский футболист уже на пути в Украину со своим агентом. Подтверждение тому соответствующее фото в сторис Instagram игрока.

22-летний Артур с неплохой скоростью и хорошим дриблингом начинал профессиональную карьеру в молодежной команде "Фламенго" (U20), а в 2024 году выступал за "Конкордию".

Две основные позиции Педру Артура - десятка и инвертированный левый вингер. В его резюме есть выступления за сборную Бразилии (U16) - 3 матча, 2 гола.

Бразильский вингер находится в шаге от перехода в Металлист 1925 - изображение 1
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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