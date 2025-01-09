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Бразильский вингер находится в шаге от перехода в Металлист 1925
Бразилец уже отправился в Украину
Фото: Instagram
Хавбек "Конкордии" Педру Артура близок к переходу в харьковский "Металлист 1925".
Бразильский футболист уже на пути в Украину со своим агентом. Подтверждение тому соответствующее фото в сторис Instagram игрока.
22-летний Артур с неплохой скоростью и хорошим дриблингом начинал профессиональную карьеру в молодежной команде "Фламенго" (U20), а в 2024 году выступал за "Конкордию".
Две основные позиции Педру Артура - десятка и инвертированный левый вингер. В его резюме есть выступления за сборную Бразилии (U16) - 3 матча, 2 гола.
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