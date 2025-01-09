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Специалист из Израиля пополнил тренерский штаб Металлиста 1925

Первая лига

Давид Ори вошел в штаб Патрика ван Леувена

Специалист из Израиля пополнил тренерский штаб Металлиста 1925

metalist1925.com

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В тренерском штабе "Металлиста 1925" пополнение. К штабу Патрика ван Леувена в качестве первого ассистента главного тренера присоединился 46-летний специалист по Израилю - Давид Ори.

Раньше Ори работал на родине в системе местных клубов, таких как: "Маккаби" (Тель-Авив), "Хапоэль" (Беер-Шева), "Маккаби" (Яффа). У специалиста есть тренерская лицензия "УЕФА Про".

Накануне Давид Ори уже приступил к исполнению своих тренерских обязанностей. Он и Патрик ван Леувен ранее работали вместе в системе тель-авивского "Маккаби".

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Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
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