Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Специалист из Израиля пополнил тренерский штаб Металлиста 1925
Давид Ори вошел в штаб Патрика ван Леувена
metalist1925.com
В тренерском штабе "
Раньше Ори работал на родине в системе местных клубов, таких как: "Маккаби" (Тель-Авив), "Хапоэль" (Беер-Шева), "Маккаби" (Яффа). У специалиста есть тренерская лицензия "УЕФА Про".
Накануне Давид Ори уже приступил к исполнению своих тренерских обязанностей. Он и Патрик ван Леувен ранее работали вместе в системе тель-авивского "Маккаби".
Популярное сейчас
- У футболиста Вереса умерла жена. Ей было 34 года
- Представитель Серии А зимой хочет приобрести Александра Зинченко
- Первый финал Флика, зеленый свет по Ольмо и сенсации в английском кубке. Главные новости за 8 января
- Возвращается в футбол. Бывший игрок Кривбасса нашел себе команду в Первой лиге
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился