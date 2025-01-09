Специалист из Израиля пополнил тренерский штаб Металлиста 1925

В тренерском штабе " Металлиста 192 5" пополнение. К штабу Патрика ван Леувена в качестве первого ассистента главного тренера присоединился 46-летний специалист по Израилю - Давид Ори.

Раньше Ори работал на родине в системе местных клубов, таких как: "Маккаби" (Тель-Авив), "Хапоэль" (Беер-Шева), "Маккаби" (Яффа). У специалиста есть тренерская лицензия "УЕФА Про".

Накануне Давид Ори уже приступил к исполнению своих тренерских обязанностей. Он и Патрик ван Леувен ранее работали вместе в системе тель-авивского "Маккаби".