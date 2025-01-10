Металлург подписал новый контракт с защитником

Центральный защитник Дмитрий Костюченко продлил сотрудничество с "Металлургом", сообщает пресс-служба запорожцев.

Клуб заключил новое соглашение с 20-летним защитником сроком на два года.

В этом сезоне Костюченко сыграл четыре матча в Первой лиге и отметился одним забитым мячом.

Ранее "Металлург" выставил на трансфер пять игроков.