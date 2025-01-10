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Металлург подписал новый контракт с защитником

Первая лига

Дмитрий Костюченко остается в запорожском клубе

Металлург подписал новый контракт с защитником

Фото: МФК Металург

Новина українською

Центральный защитник Дмитрий Костюченко продлил сотрудничество с "Металлургом", сообщает пресс-служба запорожцев.

Клуб заключил новое соглашение с 20-летним защитником сроком на два года.

В этом сезоне Костюченко сыграл четыре матча в Первой лиге и отметился одним забитым мячом.

Ранее "Металлург" выставил на трансфер пять игроков.

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Металлург (Запорожье)
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Источник:
МФК Металург
Опубликовал: Алина Ерофеева
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