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Минай назвал лучшего игрока первой части сезона

Первая лига

Награда досталась голкиперу

Минай назвал лучшего игрока первой части сезона

Фото: ФК Минай

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"Минай" обнародовал результаты голосования за лучшего игрока команды в первой части сезона-2024/25.

Победителем стал 19-летний голкипер Максим Росул. За него проголосовали 30% болельщиков. Он опередил Егора Гуничева (27%) и Виталия Рожко (17%).

В первой части сезона Росул принял участие в 10 матчах Первой лиги. За этот период он пропустил 14 голов и четыре раза отыграл на "ноль".

Топ-5 выглядит следующим образом:

  1. Максим Росул - 30%
  2. Егор Гуничев - 27%
  3. Виталий Рожко - 17%
  4. Артур Ременяк - 15%
  5. Кирилл Прокопчук - 3%

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ФК Минай Егор Гуничев Артур Ременяк Кирилл Прокопчук Максим Росул
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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
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