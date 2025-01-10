Минай назвал лучшего игрока первой части сезона

"Минай" обнародовал результаты голосования за лучшего игрока команды в первой части сезона-2024/25.

Победителем стал 19-летний голкипер Максим Росул. За него проголосовали 30% болельщиков. Он опередил Егора Гуничева (27%) и Виталия Рожко (17%).

В первой части сезона Росул принял участие в 10 матчах Первой лиги. За этот период он пропустил 14 голов и четыре раза отыграл на "ноль".

Топ-5 выглядит следующим образом: