Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай назвал лучшего игрока первой части сезона
Награда досталась голкиперу
Фото: ФК Минай
"Минай" обнародовал результаты голосования за лучшего игрока команды в первой части сезона-2024/25.
Победителем стал 19-летний голкипер Максим Росул. За него проголосовали 30% болельщиков. Он опередил Егора Гуничева (27%) и Виталия Рожко (17%).
В первой части сезона Росул принял участие в 10 матчах Первой лиги. За этот период он пропустил 14 голов и четыре раза отыграл на "ноль".
Топ-5 выглядит следующим образом:
- Максим Росул - 30%
- Егор Гуничев - 27%
- Виталий Рожко - 17%
- Артур Ременяк - 15%
- Кирилл Прокопчук - 3%
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ключевой нападающий Ливерпуля отказался от нового контракта ради другого топ-клуба
- Бывший центрбек Днепра-1 подпишет контракт с Рухом
- Эль-Класико в финале Суперкубка Испании, первый спарринг Шахтера и Миколенко без тренера, но с победой. Главные новости за 9 января
- Шахтер делал по нему предложение. Защитник Ворсклы близок к переходу в одного из лидеров Первой Лиги, - источник
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000