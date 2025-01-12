Экс-игрок Александрии нашел новую команду

Бывший полузащитник "Александрии" Родион Плакса, на днях покинувший "горожан", продолжит выступления в Первой лиге, сообщает журналист Сергей Тищенко в своем Telegram-канале.

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По информации источника, 22-летний футболист уже заключил соглашение с черновицкой "Буковиной" на 2 сезона с опцией продления соглашения.

Воспитанник донецкого "Шахтера" и "Олимипии-Азовстали" начинал взрослую карьеру в "Мариуполе", дебютировав в сезоне 2020/21. Также Родион успел поиграть в "Черноморце" и ФСК "Мариуполь". На счету Плаксы 25 матчей в УПЛ. В текущем розыгрыше полузащитник дебютировал в национальном кубке, оформив дубль в ворота ЮКСА (4:1).