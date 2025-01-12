В Минае не теряют надежд продать 5 игроков

"Минай" выставил на продажу 5 игроков: Тараса Дмитрука, Артура Ременяка, Богдана Чуева, Назария Воробчака, Кирилла Прокопчука.

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Однако, по информации СМИ, ни один клуб УПЛ или других лиг не проявил интереса к приобретению игроков "Миную".

Отмечается, что "Минай" должен своим футболистам зарплату за ноябрь и декабрь. Однако сумма долга еще не достигла критической точки, когда игроки могут расторгнуть контракты.