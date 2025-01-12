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В Минае не теряют надежд продать 5 игроков
Никто не интересуется
fcminaj.com
"Минай" выставил на продажу 5 игроков: Тараса Дмитрука, Артура Ременяка, Богдана Чуева, Назария Воробчака, Кирилла Прокопчука.
Однако, по информации СМИ, ни один клуб УПЛ или других лиг не проявил интереса к приобретению игроков "Миную".
Отмечается, что "Минай" должен своим футболистам зарплату за ноябрь и декабрь. Однако сумма долга еще не достигла критической точки, когда игроки могут расторгнуть контракты.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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