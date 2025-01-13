Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На войне с Россией погиб фанат Буковины
Защитнику было всего 27 лет
Фото: ФК Буковина
На войне с российскими оккупантами погиб фанат "Буковины", лейтенант Павел Унгурян. Он получил ранение, несовместимое с жизнью в результате атаки FPV дрона на Купянском направлении Харьковской области.
Защитнику было всего 27 лет. У него осталась жена и маленький сын.
"Это невероятная потеря для семьи, друзей, побратимов, "желто-черной" футбольной семьи и всех, кто знал Павла. Его мужество, героизм и самоотверженность в борьбе за мир и независимость Украины навсегда в нашей памяти.
На погребение нашего погибшего собрата и поддержку семьи погибшего открыт сбор средств по данным реквизитам:
Номер карты банка: 4441 1111 2028 3118
Каждая гривна - это ваша благодарность нашему Герою. Давайте вместе поможем его родным, которые потеряли самое ценное", - говорится в сообщении клуба.
Прощание с Павлом состоится во вторник, 14 января, в селе Комаровцы.
UA-Футбол выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Павла. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге. Вечная память Герою!
Популярное сейчас
- В сети показали, как сейчас выглядит первый стадион Шахтера
- Реванш за прошлогоднее поражение 1:4 в финале Суперкубка Испании. Реал Мадрид – Барселона 2:5. Обзор матча
- Это уже 18+. Барселона продолжает издеваться над Реалом
- Шахтер сделал улучшенное предложение Крупскому. Игрок может получить миллион только за первый год
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО