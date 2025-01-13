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На войне с Россией погиб фанат Буковины

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Защитнику было всего 27 лет

На войне с Россией погиб фанат Буковины

Фото: ФК Буковина

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На войне с российскими оккупантами погиб фанат "Буковины", лейтенант Павел Унгурян. Он получил ранение, несовместимое с жизнью в результате атаки FPV дрона на Купянском направлении Харьковской области.

Защитнику было всего 27 лет. У него осталась жена и маленький сын.

"Это невероятная потеря для семьи, друзей, побратимов, "желто-черной" футбольной семьи и всех, кто знал Павла. Его мужество, героизм и самоотверженность в борьбе за мир и независимость Украины навсегда в нашей памяти.

На погребение нашего погибшего собрата и поддержку семьи погибшего открыт сбор средств по данным реквизитам:

Ссылка на банк в Monobank

Номер карты банка: 4441 1111 2028 3118

Каждая гривна - это ваша благодарность нашему Герою. Давайте вместе поможем его родным, которые потеряли самое ценное", - говорится в сообщении клуба.

Прощание с Павлом состоится во вторник, 14 января, в селе Комаровцы.

UA-Футбол выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Павла. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге. Вечная память Герою!

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Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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