На войне с Россией погиб фанат Буковины

На войне с российскими оккупантами погиб фанат "Буковины", лейтенант Павел Унгурян. Он получил ранение, несовместимое с жизнью в результате атаки FPV дрона на Купянском направлении Харьковской области.

Защитнику было всего 27 лет. У него осталась жена и маленький сын.

"Это невероятная потеря для семьи, друзей, побратимов, "желто-черной" футбольной семьи и всех, кто знал Павла. Его мужество, героизм и самоотверженность в борьбе за мир и независимость Украины навсегда в нашей памяти. На погребение нашего погибшего собрата и поддержку семьи погибшего открыт сбор средств по данным реквизитам: Ссылка на банк в Monobank Номер карты банка: 4441 1111 2028 3118 Каждая гривна - это ваша благодарность нашему Герою. Давайте вместе поможем его родным, которые потеряли самое ценное", - говорится в сообщении клуба.

Прощание с Павлом состоится во вторник, 14 января, в селе Комаровцы.

UA-Футбол выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Павла. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге. Вечная память Герою!