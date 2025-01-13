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Клуб Первой лиги продлил контракты с двумя ведущими игроками
Игроки остаются в команде еще на год
Фото: СК Полтава
"Полтава" объявила о продлении контракта с полузащитником Владимиром Одарюком и нападающим Максимом Марусичем.
Новые соглашения игроков рассчитаны до 31 декабря 2025 года.
Оба футболиста присоединились к команде в феврале 2024 года. За это время 31-летний Марусич успел провести 26 матчей (1741 минута), в которых отметился четырьмя голами и тремя голевыми передачами.
30-летний Одарюк провел 26 поединков (2286 минут), отметился пятью голами и записал в актив четыре голевые передачи.
В первой части сезона "Полтава" заняла 3-е место в группе В Первой лиги. Весной команда будет выступать в Группе Чемпионская.
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