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Клуб Первой лиги продлил контракты с двумя ведущими игроками

Первая лига

Игроки остаются в команде еще на год

Клуб Первой лиги продлил контракты с двумя ведущими игроками

Фото: СК Полтава

Новина українською

"Полтава" объявила о продлении контракта с полузащитником Владимиром Одарюком и нападающим Максимом Марусичем.

Новые соглашения игроков рассчитаны до 31 декабря 2025 года.

Оба футболиста присоединились к команде в феврале 2024 года. За это время 31-летний Марусич успел провести 26 матчей (1741 минута), в которых отметился четырьмя голами и тремя голевыми передачами.

30-летний Одарюк провел 26 поединков (2286 минут), отметился пятью голами и записал в актив четыре голевые передачи.

В первой части сезона "Полтава" заняла 3-е место в группе В Первой лиги. Весной команда будет выступать в Группе Чемпионская.

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Максим Марусич СК Полтава Владимир Одарюк
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Источник:
СК Полтава
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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CVK1993 (Рівне)
13.01.2025 в 10:32
Краще б йому давали грати в першій команді. Напевно б уже в Динамо не було б проблеми з форвардами. Кожен раз, коли він виходив на поле в першій команді в нього були яскраві епізоди і прояви майстерності.
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Комментарии 1
CVK1993 (Рівне)
13.01.2025 в 10:32
Краще б йому давали грати в першій команді. Напевно б уже в Динамо не було б проблеми з форвардами. Кожен раз, коли він виходив на поле в першій команді в нього були яскраві епізоди і прояви майстерності.
Ответить
0
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