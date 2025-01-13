Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Крупский не хочет играть в Первой лиге и может отправиться в аренду в Европу
Пока Металлист 1925 не выйдет в УПЛ
Фото: ФК Ворскла
Украинский защитник "Ворсклы" Илья Крупский который переходит в "Металлист 1925", может уже зимой отправиться в аренду в польский клуб, сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.
"Мне говорили, что Крупский не хочет играть в
Первой лиге Украины, и что "Металлист 1925" вроде бы готов позволить футболисту полгода поиграть в аренде.
Насколько я слышал, речь идет об одном из клубов чемпионата Польши", – сказал Вацко.
Напомним, что "Металлист 1925" еще официально не объявлял о трансфере игрока, но по данным СМИ, все формальности уже улажены. "Ворскла" в качестве компенсации получит порядка 3 млн евро.
В текущем сезоне Илья Крупский провел 15 матчей на клубном уровне и отметился одним ассистом.
Популярное сейчас
- Умер бывший игрок киевского Динамо и Шахтера. Ему не было 60-ти
- Макуана прокомментировал свой возможный переход в клуб УПЛ
- Пидручный прокомментировал результаты смешанной эстафеты Оберхофа и подвел итоги всего этапа
- Агентские игры? Журналист рассказал, почему Крупский выбрал Металлист 1925, а не Шахтер
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО