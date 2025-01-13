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Крупский не хочет играть в Первой лиге и может отправиться в аренду в Европу

Первая лига
Обновлено

Пока Металлист 1925 не выйдет в УПЛ

Крупский не хочет играть в Первой лиге и может отправиться в аренду в Европу

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Украинский защитник "Ворсклы" Илья Крупский который переходит в "Металлист 1925", может уже зимой отправиться в аренду в польский клуб, сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Мне говорили, что Крупский не хочет играть в Первой лиге Украины, и что "Металлист 1925" вроде бы готов позволить футболисту полгода поиграть в аренде.

Насколько я слышал, речь идет об одном из клубов чемпионата Польши", – сказал Вацко.

Напомним, что "Металлист 1925" еще официально не объявлял о трансфере игрока, но по данным СМИ, все формальности уже улажены. "Ворскла" в качестве компенсации получит порядка 3 млн евро.

В текущем сезоне Илья Крупский провел 15 матчей на клубном уровне и отметился одним ассистом.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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