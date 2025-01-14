Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Воспитанник Черноморца подпишет контракт с клубом Первой лиги - Источник
Михаил Плохотнюк перейдет в "Викторию
Фото: із відкритих джерел
Бывший нападающий "Миная" Михаил Плохотнюк перейдет в сумскую "Викторию". Об этом пишет журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.
Согласно данным источника, игрок должен прибыть в Сумы и после нескольких дней тренировок подписать контракт. Плохотнюк находится на связи с главным тренером команды Анатолием Бессмертным.
Также футболистом интересовались ЮКСА и "Агробизнес", клуб "Куликов-Белка" предлагал контракт.
В первой части этого сезона 25-летний центральный нападающий выступал за "Минай" и провел три матча.
Плохотнюк является воспитанником одесского "Черноморца". Он успел поиграть за "Ингулец", румынские "Поли Яссы", "Слатина" и "Думбревица", а также эстонский "Нимме Юнайтед".
Напомним, первую часть сезона "Виктория" завершила на 5-м месте таблицы в группе В Первой лиги. Весной команда сыграет в Группе Выбывания.
Популярное сейчас
- Перес рассматривает трех тренеров на замену Анчелотти, – Fichajes
- Цыганык: Шахтер начинает терять авторитет. Им все чаще отказывают
- Итальянский журналист: Довбик проделал много грязной работы. Украинец – не Лукаку
- Выбор сделан. Крупский завтра пройдет медосмотр в клубе Первой лиги
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО