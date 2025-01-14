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Воспитанник Черноморца подпишет контракт с клубом Первой лиги - Источник

Первая лига

Михаил Плохотнюк перейдет в "Викторию

Воспитанник Черноморца подпишет контракт с клубом Первой лиги - Источник

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Бывший нападающий "Миная" Михаил Плохотнюк перейдет в сумскую "Викторию". Об этом пишет журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

Согласно данным источника, игрок должен прибыть в Сумы и после нескольких дней тренировок подписать контракт. Плохотнюк находится на связи с главным тренером команды Анатолием Бессмертным.

Также футболистом интересовались ЮКСА и "Агробизнес", клуб "Куликов-Белка" предлагал контракт.

В первой части этого сезона 25-летний центральный нападающий выступал за "Минай" и провел три матча.

Плохотнюк является воспитанником одесского "Черноморца". Он успел поиграть за "Ингулец", румынские "Поли Яссы", "Слатина" и "Думбревица", а также эстонский "Нимме Юнайтед".

Напомним, первую часть сезона "Виктория" завершила на 5-м месте таблицы в группе В Первой лиги. Весной команда сыграет в Группе Выбывания.

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Виктория (Сумы) Михаил Плохотнюк
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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