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Поздравил его. Капитан Металлиста 1925 рассказал о разговоре с Крупским
Команда уже ждет новичка
Фото: ФК Ворскла
Капитан и защитник "Металлиста 1925" Максим Имереков прокомментировал информацию о том, что его клуб оформил трансфер игрока "Ворсклы" Ильи Крупского.
- Сейчас "Металлист 1925" у всех на слуху из-за трансфера Крупского. Команда заждалась новичка?
- Ранее новости на эту тему я черпал из интернета. Мы с Крупским знакомы, поэтому буквально вчера я поговорил с ним - это была единственная наша беседа. Спросил: "Тебя можно поздравить?". Он ответил, что да. Поэтому я поздравил и отметил, что мы ждем его в команде. А в нюансы и подробности, как все происходило на трансферном рынке, я не вникал, - сказал Имереков в интервью Футбол 24.
Напомним, что "Металлист 1925" еще официально не объявлял о трансфере игрока, но по данным СМИ, все формальности уже улажены. "Ворскла" в качестве компенсации получит порядка 3 млн евро. Также была информация, что первые полгода Илья может провести в другом чемпионате.
В текущем сезоне Илья Крупский провел 15 матчей на клубном уровне и отметился одним ассистом.
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