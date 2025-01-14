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Поздравил его. Капитан Металлиста 1925 рассказал о разговоре с Крупским

Первая лига

Команда уже ждет новичка

Поздравил его. Капитан Металлиста 1925 рассказал о разговоре с Крупским

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Капитан и защитник "Металлиста 1925" Максим Имереков прокомментировал информацию о том, что его клуб оформил трансфер игрока "Ворсклы" Ильи Крупского.

- Сейчас "Металлист 1925" у всех на слуху из-за трансфера Крупского. Команда заждалась новичка?

- Ранее новости на эту тему я черпал из интернета. Мы с Крупским знакомы, поэтому буквально вчера я поговорил с ним - это была единственная наша беседа. Спросил: "Тебя можно поздравить?". Он ответил, что да. Поэтому я поздравил и отметил, что мы ждем его в команде. А в нюансы и подробности, как все происходило на трансферном рынке, я не вникал, - сказал Имереков в интервью Футбол 24.

Напомним, что "Металлист 1925" еще официально не объявлял о трансфере игрока, но по данным СМИ, все формальности уже улажены. "Ворскла" в качестве компенсации получит порядка 3 млн евро. Также была информация, что первые полгода Илья может провести в другом чемпионате.

В текущем сезоне Илья Крупский провел 15 матчей на клубном уровне и отметился одним ассистом.

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Ворскла (Полтава) Максим Имереков Металлист 1925 (Харьков) Илья Крупский
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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Алина Ерофеева
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