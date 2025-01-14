Новички с опытом игры в УПЛ и тренировки на пляже. Тренер перволиговой команды рассказал о планах подготовки

Подходит к завершению отпуск у футболистов перволигового хмельницкого "Подолья". Команда Сергея Ковальца, появившегося в ней в конце октября прошлого года, начнет подготовку к весенней части чемпионата через неделю. Об этом корреспонденту UA-Футбол рассказал сам главный тренер.

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– Команда соберется 22 января, после чего начнется подготовительный период, который пройдет в три этапа, – сказал Сергей Ковалец. – Первый из них запланирован в Хмельницком. В течение двух дней футболисты будут проходить медосмотр, а затем сосредоточатся на тренировочной работе. В частности, будем заниматься аэробикой, фитнесом, работать на песке хмельницкого пляжа на берегу Южного Буга. В городе есть стадион с новым искусственным покрытием, который мы будем использовать для занятий. Через неделю после выхода из отпуска начнем проводить спарринги. Половину из них сыграем на первом, домашнем этапе, а остальные пройдут на втором – во время тренировочного сбора в Винниках, на базе "Руха", где мы будем находиться с 3 по 14 марта. После этого "Подолье" ждет третий этап. Будем готовиться непосредственно к возобновлению чемпионата, в течение двух недель проводя тренировки в одноразовом режиме.

– С кем запланированы контрольные матчи?

– Планируем дважды сыграть с винницкой "Нивой" – 31 января и 8 февраля. Затем "Подолье" ждет спарринг с волочиским "Агробизнесом", который состоится 16 февраля. Через три дня, 19 февраля, будем играть с харьковским "Металлистом 1925". На март запланированы контрольные поединки с представителями группы "А" второй лиги: 5-го числа – с "Пробием" из Городенки, а 14-го – с "Куликов-Белкой" из поселка Куликов Львовской области. Кроме названных спаррингов, будет еще три-четыре матча с командами элиты и Первой лиги, о чем еще с ними договариваемся.

– Определились ли с футболистами, которых болельщики "Подолья" не увидят в составе команды в весенней части сезона?

- Окончательно с некоторыми игроками еще предстоит определиться. На вакантные места выбывших намерены пригласить новых исполнителей, в том числе и с опытом выступлений в Премьер-лиге. С ними ведем переговоры.