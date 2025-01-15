Тренер Металлиста дал оценку своей команде за первую часть сезона

Главный тренер "Металлиста" Андрей Анищенко оценил выступление команды в первой части сезона, а также поделился мнением относительно конкуренции в Первой лиге.

- Андрей Анатольевич, оцените, пожалуйста, летне-осеннюю часть сезона в исполнении вашей команды с точки зрения изначальных задач, ожиданий и имеющегося результата.

- Если говорить об этом полугодии, то оцениваю его положительно. Результат, который команда показала, и место, которое мы заняли, позволяют нам весной выступать в чемпионской группе. Это добавляет позитивного настроя и уверенности в будущем. Также это создает условия для достижения других целей и развития команды и клуба.

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- В каких игровых компонентах вы довольны игрой своей команды, а в каких, по вашему мнению, нужно добавлять?

- Я считаю, что нужно добавлять во всех компонентах. Но больше всего внимания требует баланс между обороной и атакой. Были матчи, где мы хорошо защищались, но в атаке играли не лучшим образом. И наоборот, в некоторых играх мы демонстрировали качественный атакующий футбол, однако допускали ошибки в обороне. Это важный аспект, над которым нужно работать.

- Как вы оцениваете уровень Первой лиги этого сезона и какая из команд-участниц вас удивила осенью больше всего?

- Если брать группу "А", то больше всего поразил "Эпицентр". Команда имеет достойный состав, который уже в течение почти трех лет процентов на 70 имеет неизменный вид. Этот коллектив предлагает очень интересный футбол своим соперникам.

Что касается группы "Б", то в матчах, которые мне удалось увидеть, приятно удивила команда "Кудровка". Она демонстрирует очень качественный футбол, при этом имеет результат. Я считаю, что "Кудровка" заняла по праву первое место в своей группе.

Что касается уровня Первой лиги в целом, то он заметно растет. В основном это связано с тем, что появляется много молодежи, ведь не все эти ребята могут попасть в команды U-19 или в дублирующий состав представителя УПЛ. Также в лиге все больше игроков, которые прошли школу Премьер-лиги, - рассказал Анищенко.