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Металлист 1925 объявил о переходе бразильского полузащитника
Аренда до конца сезона
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником "Конкордии" Педро Артуром.
Срок арендного соглашения до конца сезона.
Основная позиция - левый вингер. В харьковском клубе он будет выступать под 5-м номером.
Педро Артур родился в бразильском городе Кашиас-ду-Сул. Начал заниматься футболом в местном клубе "Жувентуде", в 15-летнем возрасте перешел в "Фламенгу", за команды U-17 и U-20 которого провел 99 матчей (10 голов и 2 ассиста).
На взрослом уровне играл в 2023 году за "Оэсте" (7 матчей), в 2024 году "Примаверу", "Униао Фредерикенсе" и "Конкордию", всего 26 матчей (3 гола и 3 ассиста). Имеет в своем активе три матча за сборную Бразилии U16 (3 матча - 2 гола).
Ранее "Металлист 1925" приобрел нападающего албанского "Партизани" Кристиана Мба. Также клуб оформил трансфер защитника "Ворсклы" Ильи Крупского, но еще официально не объявлял о его переходе.
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