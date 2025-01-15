Металлист 1925 объявил о переходе бразильского полузащитника

"Металлист 1925" объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником "Конкордии" Педро Артуром.

Срок арендного соглашения до конца сезона.

Основная позиция - левый вингер. В харьковском клубе он будет выступать под 5-м номером.

Педро Артур родился в бразильском городе Кашиас-ду-Сул. Начал заниматься футболом в местном клубе "Жувентуде", в 15-летнем возрасте перешел в "Фламенгу", за команды U-17 и U-20 которого провел 99 матчей (10 голов и 2 ассиста).

На взрослом уровне играл в 2023 году за "Оэсте" (7 матчей), в 2024 году "Примаверу", "Униао Фредерикенсе" и "Конкордию", всего 26 матчей (3 гола и 3 ассиста). Имеет в своем активе три матча за сборную Бразилии U16 (3 матча - 2 гола).

Ранее "Металлист 1925" приобрел нападающего албанского "Партизани" Кристиана Мба. Также клуб оформил трансфер защитника "Ворсклы" Ильи Крупского, но еще официально не объявлял о его переходе.