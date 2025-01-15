  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлист 1925 объявил о переходе бразильского полузащитника
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 объявил о переходе бразильского полузащитника

Первая лига

Аренда до конца сезона

Металлист 1925 объявил о переходе бразильского полузащитника

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

"Металлист 1925" объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником "Конкордии" Педро Артуром.

Срок арендного соглашения до конца сезона.

Основная позиция - левый вингер. В харьковском клубе он будет выступать под 5-м номером.

Педро Артур родился в бразильском городе Кашиас-ду-Сул. Начал заниматься футболом в местном клубе "Жувентуде", в 15-летнем возрасте перешел в "Фламенгу", за команды U-17 и U-20 которого провел 99 матчей (10 голов и 2 ассиста).

На взрослом уровне играл в 2023 году за "Оэсте" (7 матчей), в 2024 году "Примаверу", "Униао Фредерикенсе" и "Конкордию", всего 26 матчей (3 гола и 3 ассиста). Имеет в своем активе три матча за сборную Бразилии U16 (3 матча - 2 гола).

Ранее "Металлист 1925" приобрел нападающего албанского "Партизани" Кристиана Мба. Также клуб оформил трансфер защитника "Ворсклы" Ильи Крупского, но еще официально не объявлял о его переходе.

Читайте такжеПоздравил его. Капитан Металлиста 1925 рассказал о разговоре с Крупским
По теме
yellow-arrow
Тренер Металлиста дал оценку своей команде за первую часть сезона
yellow-arrow
Новички с опытом игры в УПЛ и тренировки на пляже. Тренер перволиговой команды рассказал о планах подготовки
yellow-arrow
Поздравил его. Капитан Металлиста 1925 рассказал о разговоре с Крупским
Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости