Лидер Миная покинул закарпатский клуб

" Минай " официально объявил о прекращении сотрудничества с 24-летним полузащитником Артуром Ременяком.

Футболист получил статус свободного агента.

Артур Ременяк присоединился к закарпатскому клубу в 2023 году. В Премьер-лиге он провел 19 матчей, в которых забил 5 мячей.

В этом сезоне Ременяк сыграл за "Минай" 13 матчей и забил 5 мячей. В первой части чемпионата он стал самым результативным игроком клуба.

Летом к фу тболисту проявляли интерес клубы Премьер-лиги, однако "Минай" так и не получил официальных предложений по трансферу.