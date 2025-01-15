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Лидер Миная покинул закарпатский клуб
Артур Ременяк покинул Минай
fcminaj.com
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Футболист получил статус свободного агента.
Артур Ременяк присоединился к закарпатскому клубу в 2023 году. В Премьер-лиге он провел 19 матчей, в которых забил 5 мячей.
В этом сезоне Ременяк сыграл за "Минай" 13 матчей и забил 5 мячей. В первой части чемпионата он стал самым результативным игроком клуба.
Летом к фу тболисту проявляли интерес клубы Премьер-лиги, однако "Минай" так и не получил официальных предложений по трансферу.
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