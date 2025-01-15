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Лидер Миная покинул закарпатский клуб

Первая лига

Артур Ременяк покинул Минай

Лидер Миная покинул закарпатский клуб

fcminaj.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай" официально объявил о прекращении сотрудничества с 24-летним полузащитником Артуром Ременяком.

Футболист получил статус свободного агента.

Артур Ременяк присоединился к закарпатскому клубу в 2023 году. В Премьер-лиге он провел 19 матчей, в которых забил 5 мячей.

В этом сезоне Ременяк сыграл за "Минай" 13 матчей и забил 5 мячей. В первой части чемпионата он стал самым результативным игроком клуба.

Летом к фу тболисту проявляли интерес клубы Премьер-лиги, однако "Минай" так и не получил официальных предложений по трансферу.

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ФК Минай Артур Ременяк
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