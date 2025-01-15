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Футболисты – в расцвете сил. Представитель Первой лиги усилился экс-игроками клубов Премьер-лиги
В Хмельницком заинтересованы в лучшей судьбе Подолья
Фото: НК Верес
Еще до начала тренировочной работы хмельницкого "Подолья" после выхода из отпуска стало известно о новых футболистах, которые должны пополнить команду в ближайшее время. По словам главного тренера хмельничан Сергея Ковальца, в списке желаемых кандидатур есть игроки, имеющие опыт выступлений в клубах Премьер-лиги.
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Как стало известно корреспонденту UA-Футбол В'ячеславу Кульчицькому, "Подолье" рассчитывает на усиление в лице 31-летнего защитника Дениса Балана и полузащитника Максима Кулиша, которому в конце января исполнится 26 лет. Первый из них в осенней части нынешнего сезона защищал цвета ровенского "Вереса", а второй играл в "Минае".
Оба уже подписали контракты с хмельницким клубом и готовы к дебюту в составе "Подолья" с начала весеннего отрезка сезона-2024/25.
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