  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Футболисты – в расцвете сил. Представитель Первой лиги усилился экс-игроками клубов Премьер-лиги
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Футболисты – в расцвете сил. Представитель Первой лиги усилился экс-игроками клубов Премьер-лиги

Первая лига

В Хмельницком заинтересованы в лучшей судьбе Подолья

Футболисты – в расцвете сил. Представитель Первой лиги усилился экс-игроками клубов Премьер-лиги

Фото: НК Верес

Новина українською

Еще до начала тренировочной работы хмельницкого "Подолья" после выхода из отпуска стало известно о новых футболистах, которые должны пополнить команду в ближайшее время. По словам главного тренера хмельничан Сергея Ковальца, в списке желаемых кандидатур есть игроки, имеющие опыт выступлений в клубах Премьер-лиги.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Как стало известно корреспонденту UA-Футбол В'ячеславу Кульчицькому, "Подолье" рассчитывает на усиление в лице 31-летнего защитника Дениса Балана и полузащитника Максима Кулиша, которому в конце января исполнится 26 лет. Первый из них в осенней части нынешнего сезона защищал цвета ровенского "Вереса", а второй играл в "Минае".

Оба уже подписали контракты с хмельницким клубом и готовы к дебюту в составе "Подолья" с начала весеннего отрезка сезона-2024/25.

Читайте такжеВ команду, которую уже списали. Лучший бомбардир Миная вернется в УПЛ
По теме
yellow-arrow
Акценты. Гнилые местечки УПЛ: пять лет спустя
yellow-arrow
Лидер Миная покинул закарпатский клуб
yellow-arrow
Металлист 1925 объявил о переходе бразильского полузащитника
Денис Балан Подолье (Хмельницкий) эксклюзив UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
В'ячеслав Кульчицький, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости