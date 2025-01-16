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Новичок Металлиста 1925 объяснил, почему решил присоединиться к клубу Первой лиги
Педро Артур рассказал, с кем общался перед переездом в Украину
Фото: ФК Металіст 1925
Новичок "Металлиста 1925" Педро Артур рассказал о том, с кем общался перед переездом в Украину, кто его футбольные кумиры и какие задачи он ставит перед собой.
- Педро, приветствуем в нашей команде! Что тебе уже удалось узнать о "Металлисте 1925"?
- Большое спасибо за поздравления! Могу сказать, что "Металлист 1925" играет в очень интенсивный футбол, а еще команда стремится действовать на поле с позиции силы.
- За "Металлист 1925" уже выступает Ари Моура. Общался ли ты с ним, перед тем, как ехать в Украину?
- Да, действительно, я разговаривал с Ари перед тем как приехать, и он очень хорошо отозвался о клубе и Украине. Это был один из важных моментов, почему я решил приехать в новую и незнакомую для себя страну.
- На какой позиции тебе удобнее всего играть? И готов ли ты адаптироваться к новым задачам от тренера?
- Самое главное - это то, что я люблю играть в футбол, а на какой позиции - это уже не главное (улыбается, - прим.). Но могу отметить, что комфортнее всего я чувствую себя на левом фланге.
- Как проходит твоя адаптация, ознакомился ли уже с турнирным положением команды и какие твои личные цели на ближайшие полгода?
- Понемногу привыкаю ко всему, ведь язык немного сложный для меня, а еще я совсем мало понимаю английский. Мои личные цели - это забивать голы и отдавать передачи, а еще помогать команде наилучшим образом. Также, конечно, я хочу подняться в дивизионе вместе с "Металлистом 1925".
- Есть ли у тебя любимые футболисты?
- Да, мне очень нравятся Неймар и Филиппе Коутиньо.
- Ты уже видел снег в Украине? Это впервые в жизни? Какие впечатления от украинской зимы?
- Я видел снег раньше, но не в таком количестве (смеется, - прим.). Я с юга Бразилии, и там тоже достаточно холодно, но не так, как здесь, - рассказал футболист в интервью клубной пресс-службе.
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