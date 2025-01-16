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Хавбек ФСК Мариуполь сделал заявление о своем будущем в клубе
Футболист покинет клуб свободным агентом
koloskovalivka.com
Полузащитник ФСК "Мариуполь" Андрей Богданов прокомментировал нынешнюю ситуацию в клубе.
- Андрей, какая сейчас ситуация с ФСК "Мариуполь"?
- Ищут инвестора. Пока все на паузе. Задолженности в клубе большие. Поэтому ситуация совсем неясная.
- Какие планы лично у вас?
- С нового года я буду свободным агентом. Разорву контракт и подам документы в УАФ через юриста. С ФСК "Мариуполь" - все.
- Есть ли уже варианты для продолжения карьеры?
- Нет, пока ищу. Январь месяц все покажет.
- Где сами себя видите?
- Вижу себя в футболе. В январе мне исполняется 35 лет, поэтому будет видно, - сказал Богданов.
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