Хавбек ФСК Мариуполь сделал заявление о своем будущем в клубе

Полузащитник ФСК "Мариуполь" Андрей Богданов прокомментировал нынешнюю ситуацию в клубе.

- Андрей, какая сейчас ситуация с ФСК "Мариуполь"?

- Ищут инвестора. Пока все на паузе. Задолженности в клубе большие. Поэтому ситуация совсем неясная.

- Какие планы лично у вас?

- С нового года я буду свободным агентом. Разорву контракт и подам документы в УАФ через юриста. С ФСК "Мариуполь" - все.

- Есть ли уже варианты для продолжения карьеры?

- Нет, пока ищу. Январь месяц все покажет.

- Где сами себя видите?

- Вижу себя в футболе. В январе мне исполняется 35 лет, поэтому будет видно, - сказал Богданов.